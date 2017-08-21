Сеть Starbucks в 2016 году замедлила рост выручки в России до 14%

Сеть кофеен Starbucks в 2016 г. замедлила рост выручки в России до 14%, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Выручка ООО «Кофе Сирена» (операционная компания сети в России) в 2016 г. выросла на 14% до 4,8 млрд руб. В 2015 г. рост составлял 32,5%.

Валовая прибыль компании увеличилась на 11,6% (до 2,95 млрд руб.), прибыль от продаж - на 27,7% (до 425,4 млн руб.).

Чистая прибыль составила 182,7 млн руб. по сравнению с 77,5 млн руб. в 2015 г.