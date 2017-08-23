Причиной взрыва на руднике «Норникеля» названа неисправность системы контроля метана

Авария на руднике «Заполярный» ГМК «Норильский никель» 7 июля произошла из-за неработоспособного состояния стационарной системы контроля метана в горной выработке, невыполнения мероприятий по разгазированию, а также из-за нарушений требований безопасности при работах. Как сообщает «Интерфакс», таковы выводы комиссии Ростехнадзора, которая расследовала аварию, жертвами которой стали четыре человека. После аварии «Норникель» сообщал, что на руднике взорвался метан.

Предварительной причиной аварии «Норникель» называл плохую организацию работ дочерней структуры компании, отвечающей за строительство объектов на руднике. По версии компании, из-за ошибок линейного надзора «Заполярной строительной компании» рабочие были допущены в выработку, где отсутствовало проветривание и были другие нарушения требований газового режима.

«Заполярная строительная компания» - 100%-ная «дочка» «Норникеля», организация обеспечивающего комплекса, которая ведет наземное и подземное строительство, в том числе по подрядам на строительные работы «Норникеля».