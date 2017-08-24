МТС: решение по иску «Роснефти» к АФК «Система» не влияет на работу компании

Решение суда по иску «Роснефти» к АФК «Система» не влияет на работу «Мобильных телесистем» — ключевой дочки «Системы», следует из заявления МТС. «Решение суда не препятствует операционной деятельности МТС и не влечет каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС», — говорится в заявлении.

Накануне Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система»: постановил взыскать 136 млрд руб., хотя истцы требовали 170,6 млрд. Аналитики полагают, что у «Системы» нет и 136 млрд руб., поэтому ей придется продать часть акций МТС.