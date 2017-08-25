Авиакомпания «Якутия» попросила помощи в возвращении 75 туристов из Турции

Авиакомпания «Якутия» попросила помочь ей с возвращением из Турции 75 туристов в ближайшие четыре дня, сообщил на брифинге в пятницу руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

«Авиакомпания "Якутия" обратилась с просьбой о помощи по возвращению остальных 75 человек, мы эту работу проведем», - сказал чиновник.

Ранее глава «Турпомощи» Александр Осауленко сообщил, что крупные туроператоры приняли решение помочь туристам Ted Travel, которые оказались в Турции. «Якутия» вывезет 680 туристов из 755, остальных посадят на свободные места на своих рейсах другие туроператоры.