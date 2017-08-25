СМИ сообщили о проблемах Intesa по синдикации кредита на покупку доли «Роснефти»

Как сообщает Reuters, итальянский банк Intesa пока не может синдицировать кредит консорциуму Glencore и фонда Qatar Investment Autority на покупку 19,5% «Роснефти». Проблемы возникли из-за новых санкций США в отношении России, рассказали источники агентства.

«Новые меры довольно масштабны, они, безусловно, повлияют на все похожие сделки с участием российских госкомпаний», – заявил представитель лондонского банка, который был приглашен в синдикат.

Еще в мае Intesa пригласил 15 банков поучаствовать в синдицировании кредита. Западные банки, среди которых есть американские и французские, еще оценивают сделку, знают четыре источника Reuters. Как правило, этот процесс занимает 4-6 недель, в некоторых случаях на это может потребоваться еще несколько недель, отмечает агентство.

По данным источников агентства, на процесс синдикации также повлиял и скандал дипломатического кризиса вокруг Катара. В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран разорвали дипотношения со страной, обвинив ее в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Банки очень осторожно подходят к сделкам с участием Катара, чтобы не ухудшить отношения с Саудовской Аравией и другими участниками конфликта.

В Intesa не стали комментировать ситуацию.

В прошлом году «Роснефтегаз» и консорциум Glencore и QIA подписали соглашение по продаже 19,5% акций «Роснефти» за 692 млрд руб., а в марте 2017 г. правительство Италии порядке одобрило предоставление банковской группой Intesa кредита на покупку доли в «Роснефти».

По данным The Wall Street Journal, сделка по покупке доли в «Роснефти» консорциумом включает обратный выкуп части пакета QIA, об этом лично договорились президент России и эмир Катара. Сделка – фактически срочный займом для балансировки российского бюджета, она была нужна, чтобы продемонстрировать привлекательность российских активов, писало издание.