«Русгидро» привлекло компанию Ротенберга к расследованию причин аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

Представители ПАО «Русгидро», АО «Трест «Гидромонтаж» и АО «Ленгидропроект» войдут в состав формирующейся комиссии по установлению причин аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, которая произошла в четверг.

Трест «Гидромонтаж», который работает в составе АО «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга, является генеральным подрядчиком строительства станции, «Ленгидропроект» - генеральным проектировщиком. Также в состав комиссии войдут производители оборудования, сообщила пресс-служба «Русгидро».

В «Русгидро» отметили, что ситуации на станции стабильная. Работа по строительству ведется в штатном режиме. Проверены все технологические системы. Угрозы ни для населения, ни для оборудования и основных сооружений ГЭС нет.

Авария на Нижне-Бурейской ГЭС, по предварительным данным, произошла из-за разрушения фрагмента левобережной опоры, что вызвало неконтролируемый сброс воды.