Минэнерго назвало сроки закрытия аварийных затворов Нижне-Бурейской ГЭС

Аварийные затворы холостого водосброса N1 Нижне-Бурейской ГЭС (Амурская область) планируется закрыть до 10 сентября, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства энергетики. 24 августа на ГЭС случилась авария: в пролете №1 водосливной плотины был поврежден затвор и подтопило пристанционную площадку. Никто не пострадал, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило. По предварительным данным, авария случилась из-за разрушения фрагмента левобережной опоры, что вызвало неконтролируемый сброс воды.

Сейчас на станции сбрасывают воду из Нижне-Бурейского водохранилища, чтобы провести ремонт. «Работы по закрытию аварийных затворов холостого водосброса N1 планируется провести до 10 сентября после достижения отметки верхнего бьефа - 127 метров», - сообщает Минэнерго.

Ранее зампред правительства Амурской области Алексей Венглинский говорил, что начать ремонт будет нельзя, пока уровень верхнего бьефа водохранилища не уменьшится на 10 м. Он тоже говорил, что нужно достичь отметки в 127 м. По данным на пятницу, уровень верхнего бьефа составляет 137,34 м. Сбросной расход - 2457 куб. м в секунду, приток воды в водохранилище - 634 кубометра в секунду.

По предварительным прогнозам синоптиков, гидрологическая обстановка в бассейне реки Бурея осложняться не будет. Осадки не превысят 10-11 мм.