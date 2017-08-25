Чистая прибыль «Т плюса» по МСФО в первом полугодии выросла до 8,15 млрд рублей

Чистая прибыль ПАО «Т плюс» по МСФО в январе - июне 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. выросла до 8,15 млрд руб. со 117 млн руб. Выручка стала выше на 13% и достигла 187,7 млрд руб.

Консолидированная EBITDA по сегментам стала выше в 1,5 раза и зафиксирована на уровне 30,9 млрд руб. Операционные расходы компании стали выше на 8,3% и достигли 158,8 млрд руб.

Долгосрочные кредиты и займы по итогам июня составили 100,2 млрд руб. против 108 млрд руб. на конец 2016 г. Краткосрочные кредиты и займы за аналогичный период снизились до 46 млрд руб. с 57,4 млрд руб.