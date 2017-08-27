Названа причина пожара на новосибирской ТЭЦ

В АО «Сибирская энергетическая компания» сегодня прошло экстренное совещание, на котором выяснялись причины возгорания трансформатора на новосибирской ТЭЦ-2.

«Предварительный анализ всех обстоятельств показал, что основной причиной возгорания трансформатора 6Т 26 августа в 17.21 (по мск) на ТЭЦ-2 стало повреждение высоковольтного ввода, в результате которого произошли разгерметизация оборудования и выброс масла», — говорится на сайте компании.

На предприятии проводится детальный анализ произошедшего, после чего будет составлен специальный план для профилактики подобных ситуаций, добавили в «СибЭКо».

Пожар на ТЭЦ произошел в субботу, площадь возгорания составила 50 кв. м. На месте происшествия работали около 50 сотрудников МЧС и более 20 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники МЧС дежурили на месте до утра — до полного охлаждения пострадавшего трансформатора. Сейчас ситуация на станции нормализовалась.