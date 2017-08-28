Монгольская компания хочет построить курорт на берегу Байкала за 6 млрд рублей

Компания «Монголын алт корпораци» (Монголия) собирается построить курортно-туристический комплекс в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Байкальская гавань» в Бурятии за 6 млрд руб. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Фонд регионального развития республики, такое соглашение о намерениях подписали исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов и вице-президент монгольской компании Энхмандах Балдан. Курорт будет построен в селе Турка Прибайкальского района.

В июле Цыденов в Улан-Баторе провел переговоры с руководством этой корпорации и обсудил перспективы сотрудничества и инвестиций в Бурятию.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» была создана в 2007 г. на пяти участках. На ее создание было направлено 4,9 млрд руб., в том числе 3,05 млрд млрд руб. - из федерального бюджета, 1,7 млрд млрд руб. - из республиканского, а также около 160 млн руб. частных инвестиций, напоминает «Интерфакс». На эти деньги на участках первой очереди построили необходимую инфраструктуру. Пока в качестве резидентов ОЭЗ было зарегистрировано 12 компаний, при этом только две из них ведут активную деятельность. В связи с этим в декабре 2016 г. была утверждена «дорожная карта» по прекращению функционирования ОЭЗ, но в марте было решено возобновить работу по проекту.