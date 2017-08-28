В Кении будут сажать в тюрьму за распространение полиэтиленовых пакетов

Кения приняла самое жесткое в мире законодательство по борьбе с полиэтиленовыми пакетами. Начиная с понедельника их производство, продажа и даже использование карается тюремным сроком до четырех лет либо штрафом в $40 000, сообщает Reuters.

Новый закон разрешает полицейским задерживать любого человека, просто несущего полиэтиленовый пакет. Однако поначалу он будет применяться по отношению к производителям и поставщикам, сказала агентству министр по защите окружающей среды Кении Джуди Вакхунгу.

Страна – крупный экспортер полиэтиленовых пакетов в регионе, и запрет на них приведет к закрытию 176 компаний и потере 60 000 рабочих мест, предупредила Кенийская ассоциация производителей. Однако правительство указывает, что огромное количество пакетов попадает в океан, что приводит к удушению черепах и морских птиц, они попадают в желудки дельфинов и китов. Через рыб и других животных они также могут попадать в пищу для людей. Сейчас на скотобойнях у некоторых коров, мясо которых предназначено для потребления, в желудках находят до 20 пакетов.

Более 40 стран, включая Францию, Италию и Китай, частично или полностью запретили либо обложили налогом использование полиэтиленовых пакетов.