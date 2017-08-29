Полугодовая чистая прибыль «Интер РАО» сократилась вдвое

В первом полугодии 2017 г. чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО снизилась в годовом измерении в два раза и составила 29,9 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Показатель EBITDA по отчетным сегментам сократился на 12% до 47,35 млрд руб. EBITDA «Интер РАО» сократилась на 11,8% до 47,4 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла на 19,7% до 31,8 млрд руб., выручка увеличилась на 4% до 437,27 млрд руб. Операционные расходы за отчетный период выросли на 6,1% и достигли 412 млрд руб.

На конец июня долгосрочные кредиты и займы «Интер РАО» составляли 6,8 млрд руб. против 8,9 млрд руб. на конец 2016 г. Краткосрочные кредиты и займы выросли до 20 млрд руб. с 8,7 млрд руб. Чистый долг имел отрицательное значение - 94,2 млрд руб. против отрицательного показателя в 78,2 млрд руб. на конец 2016 г., отмечает агентство. Капитальные расходы компании сократились на 8,5% до 12,3 млрд руб.

Скорректированная операционная и чистая прибыль исключает эффекты начисления и восстановления обесценения основных средств и прибыль от продажи активов, классифицированных как предназначенные для продажи, в первом полугодии 2016 г. в размере 31,9 млрд руб., объясняется в отчете компании. Показатель скорректированной чистой прибыли также учитывает эффект признания отложенных налогов по начислению/восстановлению обесценения основных средств. На показателях отразился ввод новых мощностей, увеличение тарифов, укрепление курса рубля и завершение ряда сделок, говорится в отчете «Интер РАО».

«Интер РАО» управляет активами в России, а также в Европе и СНГ. Установленная мощность электростанций компании - 32,5 ГВт. Компания является оператором экспорта-импорта электроэнергии. Крупнейший пакет в капитале «Интер РАО» принадлежит ОАО «Роснефтегаз» - 27,63%. Группа «ФСК ЕЭС» владеет 18,6%, квазиказначейский пакет составляет 20%, у «Русгидро»- 4,92%, free float - 28,9%.