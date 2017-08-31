Ввод в эксплуатацию двух ТЭС в Крыму состоится в июне 2018 года

Ввод в эксплуатацию Симферопольской и Севастополькой ТЭС суммарной электрической мощностью не менее 900 МВт, которые строятся в Крыму, состоится 18 июня 2018 г. Соответствующая дата указана в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ввод в эксплуатацию Севастопольской и Симферопольской ТЭС (суммарная электрическая мощность - не менее 900 МВт) - 18 июня 2018 г.», - говорится в документе.

Согласно постановлению первая очередь обеих ТЭС - первые паровые блоки мощностью до 235 МВт - будет введена в эксплуатацию 19 мая 2018 г. Ввод в эксплуатацию второй очереди Севастопольской и Симферопольской ТЭС состоится 18 июня.

Ранее первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 г., вторую - в марте 2018 г. Однако позднее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что запуск первых блоков ТЭС состоится в I квартале 2018 г.