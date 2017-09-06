Тариф «Платона» могут повысить в 2018 году

Тариф в системе взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам «Платон» может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 г., сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов на Восточном экономическом форуме. «Если и будет [индексироваться тариф], хотя бы даже на уровень инфляции, то это вопрос следующего 2018 г.», - ответил министр на вопрос о сроках индексации тарифа.

«Платон» - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т. Оператор - «РТ-инвест транспортные системы» (50% принадлежит Игорю Ротенбергу и 50% – «РТ-инвесту»). Система начала работать с 15 ноября 2015 г. С 15 апреля 2017 г. тариф «Платона» вырос на 25% с 1,53 до 1,91 руб. за 1 км.