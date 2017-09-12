Медведев на два года ограничил допуск иностранной мебели к госзакупкам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал во вторник постановление об ограничении на два года допуска иностранной мебели и изделий из дерева к госзакупкам. Об этом он заявил на заседании комиссии по импортозамещению.

По словам премьера, такие меры «вводятся сроком на два года, но с известными, естественно, исключениями» (цитата по «Интерфаксу»). Он пояснил, что к таким исключениям относятся мебель и изделия из дерева, поставляемые предприятиями из стран ЕАЭС.

Премьер обратил внимание, что у потребителей различных товаров и техники зачастую остается предубеждение в пользу импортной продукции.

«Задача общая - и производителей, и государства - стараться показывать преимущества наших разработок. Естественно, должна быть возможность сравнить российский товар с иностранными аналогами, нужно создавать для этого условия, но, с другой стороны, - и стимулировать с помощью государственных механизмов приобретение российских товаров и техники, имеющих соответствующие кондиции по качеству и популярность в стране», - подчеркнул премьер (цитата по ТАСС).