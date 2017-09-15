«Газпром» заключил долгосрочный контракт на поставку газа в Хорватию

«Газпром экспорт» подписал с хорватской компанией Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o. (PDD) долгосрочный контракт на поставку газа сроком действия с 1 октября 2017 г. по 31 декабря 2027 г. в объеме 1 млрд кубометров в год. Об этом сообщается в материалах российской компании.

В IV квартале 2017 г. «Газпром» планирует поставить Хорватии 0,25 млрд кубометров.

Контракт является продолжением договора между «Газпром экспортом» и PPD о поставке природного газа в I-III кварталах 2017 г., в рамках которого до конца сентября 2017 г. в Хорватию будет поставлено порядка 1,48 млрд кубометров газа.

«Заключение долгосрочного контракта на поставки газа в Хорватию является результатом плодотворного сотрудничества ООО "Газпром экспорт" и компании Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o. Уверена, что этот важный шаг укрепит взаимовыгодное партнерство двух стран в энергетической сфере», – сказала гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.