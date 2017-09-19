Юрий Мильнер вошел в список 100 величайших бизнес-умов по версии Forbes

Российский предприниматель Юрий Мильнер вошел в топ-100 величайших бизнес-умов современности по версии Forbes. К 100-летию с момента выхода первого выпуска журнала Forbes выпустил юбилейный номер. На обложке спецвыпуска изображен миллиардер Уоррен Баффетт, в руках у него первый номер журнала от 1917 г.

Те, кто был включен в 100 величайших бизнес-умов современности, написали для Forbes короткие истории о том, как достигли успеха и какими правилами руководствовались в жизни и бизнесе, принимая решения.

Единственным российским предпринимателем в списке Forbes оказался сооснователь Mail.Ru Group и создатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер. В данный рейтинг помимо Баффетта также включены итальянский модельер Джорджо Армани, основатель Amazon Джефф Безос, создатель Twitter Джек Дорси, основатель Microsoft Билл Гейтс, медиамагнат Руперт Мердок, основатель Tesla Motors Илон Маск, основатель Facebook Марк Цукерберг и другие.

В список также попали известные музыканты, деятели культуры и телеведущие — певец Пол Маккартни, сценарист, режиссер Шонда Раймс, американская телеведущая, актриса Опри Уинфри и прочие. В список был включен и президент США Дональд Трамп.