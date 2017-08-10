Forbes: «Магнит» и «Норникель» вошли в топ-100 самых инновационных компаний мира

В глобальный рейтинг самых инновационных компаний мира 2017 г. по версии Forbes вошли две российские компании: ритейлер «Магнит» оказался на 53-м месте из 100, «Норильский никель» - на 63-м, сообщается на сайте журнала. Коэффициент инновационности первого оценен в 46,81%, второго – в 45,52%. Рост продаж «Магнита» за последние 12 месяцев составил 12,37%, «Норникеля» - 5,67%.

Методология оценки основана на способности инвесторов выявлять фирмы с инновационным потенциалом. Компании оцениваются по их инновационной премии – разнице между рыночной капитализацией и денежными потоками от предприятий. Этот алгоритм оценки запатентован Credit Suisse. Входной порог для попадания в рейтинг описывается двумя условиями: 7-летняя публичная финансовая история и капитализация от $10 млрд.

Лидером рейтинга-2017 г. стал производитель систем управления взаимоотношений с клиентами Salesforce, который в этом году обошел Tesla Motors, оставив ее на втором месте. В пятерку также вошли Amazon, Shanghai Raas Blood Products и Netflix.