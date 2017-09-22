WSJ узнала о планах Hewlett Packard Enterprise сократить каждого десятого сотрудника

Hewlett Packard Enterprise (HP Enterprise, HPE) планирует сократить около 5000 человек, или более 10% персонала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal и ее информированные источники. По их данным, увольнения начнутся в конце 2017 г. За ними могут последовать дальнейшие шаги по оптимизации штата.

HP Enterprise продолжает работу над трехлетним планом HPE Next, который был обнародован в июне. Цель плана - уменьшить валовые издержки на $1,5 млрд и перенаправить сэкономленные средства на НИОКР, напоминает агентство. Во втором полугодии 2017 г. компания собиралась сократить затраты на $200 млн-$300 млн.

Сейчас в штате HP Enterprise работают около 52 000 человек.