Анонс «Ведомостей» на 26 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

покупатели новостроек редко осознают стоимость ремонта (приложение «Недвижимость»);

рынку не хватает нефти;

гендиректору урезали бонус за ругань с соседкой.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: девелоперы элитных проектов теперь строят массовое жилье – оно доходнее (приложение «Недвижимость»)

и статью на полосе «Комментарии»: что парк «Зарядье» говорит о благоустройстве по-российски.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».