«Левада-центр» выяснил главную проблему российского транспорта

47% россиян считают плохое качество автомобильных дорог самой серьезной транспортной проблемой своего города или района. Это «Интерфаксу» сообщили в «Левада-центре». Таковы результаты опроса, проведенного с 18 по 22 августа среди 1600 человек в 48 регионах. На втором месте среди проблем с транспортом оказались пробки (30%) и дороговизна проезда или проездных билетов (19%).

14% респондентов заявили о претензиях к расписанию общественного транспорта: по их словам, он ходит неудобно, редко или не по графику. 12% опрошенных указали плохое состояние транспорта, 6% пожаловались на неудобные маршруты.

Проблемы отсутствия развязок, мостов и недостатка автодорог назвали по 10% опрошенных. 6% респондентов считают недостаточным количество велосипедных дорожек, столько же пожаловались на высокие штрафы за нарушения ПДД. 5% граждан волнует отсутствие/недостаток пешеходных зон, 4% - платные дороги. 12% не видят каких-либо транспортных проблем там, где они живут.

29% респондентов сообщили, что по делам, на работу или на учебу ездят на личном автомобиле, в 2003 г. таких было 8%. Такси чаще всего для этого пользуются 12% опрошенных, в 2003 г. таких было 3%. Троллейбусами и электричками россияне стали пользоваться реже, показала статистика.

42% опрошенных сказали, что в повседневной жизни чаще всего пользуются городскими автобусами, 30% - маршрутными такси, 14% - районным, пригородным или междугородним автобусом (19% в 2003 г.), 12% используют метро (в 2003 г. было 8%), 10% - трамваи (14% было в 2003 г.). 9% опрошенных заявили, что в основном ходят пешком.