«ВИМ-авиа» в четверг выполнит 28 рейсов

На 28 сентября запланированы 28 рейсов авиакомпании «ВИМ-авиа», сообщает пресс-служба Минтранса. Из них 22 рейса будут регулярными, шесть чартерными. Три самолета «ВИМ-авиа», которые были выпущены вчера из аэропорта «Домодедово» с дозаправкой в аэропорту «Внуково», займутся сегодня вывозом туристов из Антальи: они совершат по два оборотных рейса и доставят из Турции порядка 1500 пассажиров.

Греческая авиакомпания EllinAir вернет из Ираклиона в Москву 245 пассажиров. В четверг и пятницу, по данным Ассоциация туроператоров России, «ВИМ-авиа» сама вывезет из Антальи 6280 туристов. Также туристов из Антальи будут вывозить Red Wings, «Уральские авиалинии» и «Россия» («дочка» «Аэрофлота»).

В среду регулярными рейсами «ВИМ-авиа» по маршруту Москва — Благовещенск было перевезено 88 пассажиров, Москва — Симферополь — Москва — 55 туда и 220 обратно, Москва — Краснодар — Москва — один туда и 55 обратно. Утром в четверг «ВИМ-авиа» выполнила рейс по маршруту Москва — Магадан — Анадырь и перевезла 252 пассажира.

Регулярные рейсы «ВИМ-авиа» будет выполнять до 15 октября, билеты на рейсы с более поздней датой надо сдавать, сообщил Минтранс.

В перевозке пассажиров «ВИМ-авиа» с сегодняшнего дня участвует S7 Airlines — на свободных местах на собственных рейсах S7 Airlines, сообщила компания. К перевозке принимаются пассажиры с действительными авиабилетами «ВИМ-авиа», если конечный пункт совпадает с рейсом S7 Airlines. Также S7 выделяет дополнительные провозные мощности для перевозки пассажиров «ВИМ-авиа» и на ближайшие дни увеличивает количество рейсов в Москву из Сочи, Краснодара, Симферополя и Еревана.