В Минтрансе заявили о завершении перевозки пассажиров «ВИМ-авиа»

В Минтрансе России заявили, что программа по перевозке пассажиров авиакомпании «ВИМ-авиа» завершена.

С 26 сентября по 8 октября включительно на внутренних и международных рейсах было перевезено более 36 000 человек, из которых 500 человек перевезены иностранными авиакомпаниями, 17 500 – «ВИМ-авиа», остальные пассажиры – другими российскими авиаперевозчиками, говорится в сообщении ведомства.

В перевозке пассажиров «ВИМ-авиа» принимали участие авиакомпании «Уральские авиалинии», «Азур эйр», «Ред вингс», «Роял флайт», «Ай флай», «Россия», «Ямал», «Глобус», «ЮТэйр», «Икар», Ellinair (Греция), Atlas Global (Турция), Charlie Airlines (Кипр). «Помощь и поддержку в этой работе оказали авиакомпании S7, "Аэрофлот" и аэропорт "Внуково", отмечает Минтранс.

На сайте ведомства также отмечается, что «ВИМ-авиа» прекратит все перевозки с 16 октября. «ВИМ-авиа» уже и так практически не летает, а единичные регулярные рейсы в города Дальнего Востока будут выполняться по отдельным дням до 15 октября, отмечает министерство.

25 сентября авиакомпания объявила о прекращении чартерных программ в связи с недостатком оборотных средств. Она также сообщила о приостановке обслуживания в аэропортах. Разорение «ВИМ-авиа» затронуло примерно 200 000 человек, из них 39 000 – организованные туристы. Около 90 000 человек не воспользовались билетами, а 101 000 – находились на маршрутах, отмечает эксперт.