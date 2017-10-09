Reuters назвало «Роснефть» претендентом на активы Sinopec в Аргентине

«Роснефть» является одним из претендентов на покупку аргентинских активов китайской Sinopec, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сумма сделки может составить $750 млн-1 млрд.

По данным Reuters, на нефтяные и газовые активы Sinopec в провинции Санта-Крус претендуют две российские компании, среди которых «Роснефть», а также компании из США, Европы, Африки и Латинской Америки.

Sinopec действительно рассматривает возможность продать Аргентинские месторождения, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к китайской компании, Sinopec разослала предложения широкому кругу перспективных покупателей. Но о переговорах с «Роснефтью» о продаже ей Аргентинских месторождений речи не идет, говорит источник «Ведомостей».