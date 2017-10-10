«Роснефть» готова увеличить экспорт нефти в Китай через Казахстан почти в 2 раза

Госкомпания «Роснефть» рассматривает возможность увеличения экспортных поставок в Китай с 10 млн т в 2017 г. до 18 млн т, сообщает Reuters со ссылкой на три отраслевых источника. «[Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь] Сечин хотел бы увеличить поставки нефти в Китай до 13 млн т в год с возможностью дальнейшего увеличения до 18 млн», - рассказал один их них. На государственном уровне это решение, по его словам, пока не принято и сроки не обозначены.

Собеседник «Коммерсанта» в отрасли уточнил, что увеличение поставок может начаться уже с 2019 г. - до 13 млн т, а к середине 2020-х гг. – до 18 млн т. Оно может быть прописано или в новом контракте, или через расширение действующего с CNPC. Ресурсной базой увеличения поставок станут западносибирские месторождения «Роснефти», вероятнее всего Самотлор. В Москве ожидают, что CNPC согласится на предоплату увеличенных поставок.

Расширенный экспортный трафик в Китай пройдет через Казахстан, что предполагает снятие части объемов малосернистой западносибирской нефти с западного направления - возможно, с северных портов, например с Усть-Луги. «Это означало бы значительное сокращение поставок нефти в Европу», - подтвердил собеседник агентства.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин подтвердил «Коммерсанту», что «Роснефть» обращалась с предложением об увеличении поставок через Казахстан на 3 млн т, «обращение рассматривается». В «Транснефти» считают, что это может повлиять на качество нефти, которая будет идти в западном направлении, с точки зрения содержания серы. Кроме того, изменится схема грузопотоков, придется изменять тарифные планы для других направлений», – заявил он.

Чтобы решить проблему сернистости нефти, «Роснефть», по словам собеседников издания, вновь предложила вернуться к проекту выделения отдельного потока сернистой нефти, преимущественно из Поволжья, который рассматривался три года назад, но не был принят. Тогда главным оппонентом выступила «Татнефть», на которую приходится около половины сернистой нефти. Проект грозит компании снижением экспортной выручки, поскольку цена на сернистую нефть будет ниже, чем на Urals.