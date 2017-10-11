Песков назвал решенной проблему «ВИМ-авиа»

Проблема с авиакомпанией «ВИМ-авиа» решена, но неполное служебное соответствие с министра транспорта Максима Соколова пока не снято, сообщил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Проблема решилась, взыскание осталось», — сказал он.

28 сентября Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта. Взыскание в виде неполного служебного соответствия объявлено из-за ситуации с «ВИМ-авиа»по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Ситуация с вылетом самолетов «ВИМ-авиа» обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность «ВИМ-авиа», по данным Росавиации, составляет около 10 млрд руб. С 28 сентября «Аэрофлот» финансирует работу «ВИМ-авиа» из своих роялти по заявкам Росавиации.

Накануне Минтранс сообщил, что завершил программу перевозки пассажиров «ВИМ-авиа»: с 26 сентября по 8 октября на внутренних и международных рейсах перевезено более 36 000 человек. Из-за финансовых проблем «ВИМ-авиа» с 27 сентября Соколов остановил перевозку туристов, и за рубежом оказались почти 39 000 пассажиров авиакомпании. С 16 октября все перевозки «ВИМ-авиа» будут завершены.