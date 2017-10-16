СМИ узнали о готовности Lufthansa заплатить 500 млн евро за активы Alitalia

Lufthansa собирается предложить 500 млн евро за некоторые активы обанкротившейся Alitalia. Как сообщает Deutsche Welle, об этом написала Corriere della Sera со ссылкой на источники. Издание также узнало, что план спасения авиакомпании предполагает сокращение до 6000 рабочих мест.

Представитель Alitalia отказался от комментариев до подведения итогов конкурса вечером 16 октября.

Руководитель Lufthansa Карстен Шпор на прошлой неделе объявил о приобретении большей части обанкротившейся авиакомпании Air Berlin. Он тогда же высказал интерес к «реорганизации» Alitalia, но добавил, что Lufthansa не заинтересована в итальянском перевозчике в его нынешнем состоянии и что Alitalia не подлежит санации как целое предприятие.

Alitalia объявила о банкротстве в мае 2017 г. Правительство пытается не допустить развала авиакомпании, в которой работают больше 11 000 человек, и 13 октября продлило срок действия краткосрочного кредита для этой компании с ноября 2017 г. по сентябрь 2018 г.

В июле стало известно, что предварительное необязательное предложение Alitalia сделал лоукостер Ryanair. На тот момент, по данным СМИ, в портфеле Alitalia было больше 10 необязательных предложений о покупке, каждому из сделавших такое предложение была предоставлена информация о финансовом положении компании. Если реальный покупатель не найдется до октября, авиакомпанию может ждать санация.