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Бизнес
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Задымление на руднике «Уралкалия» ликвидировано

Ведомости
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Источник задымления на руднике СКРУ-1 «Уралкалия» был локализован и ликвидирован в 15.50, сообщил представитель компании «Ведомостям». Ведутся профилактические мероприятия (вентиляция). По его словам, в ближайшее время работа подземного комплекса будет возобновлена.

Ранее в понедельник на руднике «Уралкалия» в Соликамске произошло задымление горной выработки 5 Юго-Западной панели. На поверхность из зоны задымления было выведено 150 горняков. Пострадавших нет, производство работает в штатном режиме, сообщал «Уралкалий».

Политика
Новости

В ДНР сообщили о задержании причастных к гибели Моторолы

Ведомости
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сообщил в понедельник о задержании подозреваемых в причастности к гибели командира ополчения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

По информации Захарченко, в скором времени МВД ДНР выступит с заявлением о ходе расследования гибели Моторолы. Он добавил, что почти все, кто причастен к его гибели, задержаны. Не пойман только один человек, уточнил Захарченко.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта. Ответственность за это взяли на себя члены запрещенной в России группировки Misanthropic Division.

В апреле в министерстве госбезопасности ДНР назвали имя заказчика убийства Моторолы. По данным ведомства, им является глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Политика
Новости

Шойгу анонсировал окончание военной операции в Сирии

ТАСС
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что военная операция в Сирии подходит к завершению. Есть несколько вопросов, которые требуют срочного решения, сказал он во время встречи с израильским министром обороны Авигдором Либерманом.

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией», - уточнил он. По его словам, вопросов накопилось много. «Главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе», - добавил Шойгу.

Шойгу предложил израильскому коллеге также обсудить ряд вопросов по ситуации на Ближнем Востоке. Он поблагодарил Либермана за личное участие в VI Московской конференции по международной безопасности. «Надеемся увидеть вас на очередной Московской конференции, которую будем проводить в апреле 2018 г. Обязательно направим вам приглашение», - сказал Шойгу.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Путин встретится с основателем Alibaba Джеком Ма на сессии «Валдайского клуба»

ТАСС
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Российский президент Владимир Путин и основатель Alibaba Джек Ма будут участвовать в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 октября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Путин и Джек Ма увидятся на сессии», - сказал он.

Ранее китайский бизнесмен уже встречался с российским лидером на полях Петербургского экономического форума в июне 2016 г.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылось в Сочи. Его тема - «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?». Ранее Песков заявлял, что Путин готовит важное и интересное выступление на Валдайском форуме.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Алроса» может закрыть представительство в Москве

ТАСС
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Наблюдательный совет компании «Алроса» 26 октября рассмотрит вопрос закрытия своего представительства в Москве. Об этом говорится в материалах компании.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, помимо Москвы «Алроса» имеет представительства в Орле и Якутске.

Кроме этого компания рассмотрит результаты плановой проверки Ростехнадзором производственной деятельности «Алросы» и внешней оценки (аудита) промышленной безопасности в компании.

Политика
Новости

Трамп надеется на участие Клинтон в выборах в 2020 году

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что надеется на участие Хиллари Клинтон в следующих выборах в 2020 г.

«Меня недавно спросили, будет ли жуликоватая Хиллари Клинтон участвовать в президентской гонке в 2020 г. Я ответил: "Надеюсь!" - написал Трамп.

Ранее Клинтон сообщала, что не планирует больше баллотироваться в президенты США. На выборах президента в ноябре 2016 г. Трамп получил больше голосов выборщиков от штатов, чем Клинтон, - 304 против 227 голосов. Вместе с тем нынешний американский лидер уступил Клинтон по числу голосов избирателей.

Экономика
Новости

Минфин предложил довести объем суверенных резервов до 7% ВВП

Интерфакс
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Минфин России предложил довести объем суверенных резервов до 7% ВВП, сказал министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. «Мы прогнозируем, что в 2018 г. бюджет выйдет на общую сбалансированность. Доведем нашу "подушку безопасности" до определенного уровня, можем его обсуждать - 5-7%. Но мы считаем, что это 7% ВВП», - сказал он.

Суверенные резервы России включают резервный фонд и фонд национального благосостояния (ФНБ). Летом Минфин предлагал объединить резервный фонд и ФНБ на базе ФНБ: слияние понадобилось из-за исчерпания резервного фонда уже в 2017 г. В этом году из ФНБ планируется потратить на финансирование дефицита около 660 млрд руб., в 2018 г. – 170 млрд.

В 2018 г. предполагается снижение объема средств ФНБ с 3,901 трлн до 3,757 трлн руб., но этот год станет последним, когда средства фонда будут направляться на финансирование дефицита бюджета.

Политика
Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели актера Марьянова

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти актера Дмитрия Марьянова. Следователи должны дать оценку оперативности оказания ему медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о проведении доследственной проверки по информации СМИ.

«По результатам указанной проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении.

15 октября вечером в подмосковной Лобне стало плохо 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову. Он потерял сознание, находясь на даче. Друзья актера вызвали скорую помощь, но она якобы не приехала «по техническим причинам». Актера пытались отвезти на частной машине в сопровождении полиции в больницу. Врачи не смогли ему помочь.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Счетная палата увидела риски неисполнения «майских указов» по зарплатам врачам и воспитателям

ТАСС/Ведомости
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Руководитель Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила в понедельник, что ведомство видит риски неисполнения «майских указов» президента по зарплатам врачам, воспитателям и научным сотрудникам. Об этом она сообщила на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Голикова подчеркнула, что в проекте бюджета на 2018-2020 гг. предусмотрено беспрецедентное увеличение ассигнований на реализацию указов по сравнению с предыдущими годами. В частности, на 23,6% на 2018 г. по сравнению с 2017 г.

Политика
Новости

Против автора книг о Путине возбудили дело о клевете на судью

Интерфакс
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Следственный комитет России возбудил в отношении автора трилогии о президенте Владимире Путине Олега Блоцкого уголовное дело. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, судья Черемушкинского суда Москвы Елена Ивахова обратилась в Следственный комитет России с заявлением о клевете. Дело было возбуждено 5 октября. Как рассказала Солопова, Блоцкий с 2010 по 2013 г. участвовал в трех гражданских делах. Будучи не удовлетворен решением суда, он опубликовал на странице в «Живом журнале» информацию, которая содержит ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию судьи.

Если вина Блоцкого будет доказана, то ему грозит штраф в размере до 2 млн руб. или обязательные работы на срок до 360 часов. Расследование дела, возбужденного по ч. 1 ст. 298.1 УК, продолжается.

Выбор редактора
Политика
Новости

Евросоюз усилил санкции в отношении КНДР

Ведомости
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Евросоюз (ЕС) ввел новые санкции против Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении в Официальном журнале ЕС, принятом в понедельник на заседании Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел.

Совет решил запретить импорт, покупку и перевозку нефтепродуктов из КНДР. Также вводится запрет на снабжение, продажу или передачу сырой нефти в Северную Корею.

Кроме того, продлеваются запрет на инвестиции со стороны Евросоюза во все сектора экономики Северной Кореи и ограничения на денежные переводы жителям страны.

Евросоюз также расширил черный список для этой страны, включив в него еще трех человек, а также три организации.

Последний раз Евросоюз расширял санкции в отношении Северной Кореи из-за регулярных испытаний в этой стране баллистических ракет 10 октября. Новые меры включали, в частности, запрет на продажу КНДР сжиженного природного газа, импорт тканей из страны и ограничение экспорта в Пхеньян переработанных нефтепродуктов и нефти.

16 октября президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение санкций в отношении Северной Кореи. В соответствии с документом запрещается покупка в КНДР меди, никеля, серебра и цинка, а также поставки Северной Корее вертолетов и судов.

Финансы
Новости

РБК: Задорнов пригласил менеджеров «ВТБ 24» на санацию Бинбанка и «Открытия»

Ведомости
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Заниматься оздоровлением Бинбанка и «ФК Открытие» вместе с предправления «ВТБ 24» Михаилом Задорновым будут еще несколько топ-менеджеров этого банка, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к «ВТБ 24», группе ВТБ и Бинбанку.

По словам источников, соответствующее предложение было сделано зампреду правления «ВТБ 24» Вячеславу Воробьеву, члену правления, директору департамента банковских и информационных технологий Сергею Русанову и Александру Соколову, который в правлении «ВТБ 24» курирует вопросы анализа и управления рисками банка.

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