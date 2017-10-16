Шишханов собирается выйти из совета директоров «М.видео»
Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов планирует выйти из состава совета директоров «М.Видео». Об этом говорится в документах, размещенных на портале раскрытия корпоративной информации.
«Рассмотрев заявление о выходе из состава совета директоров ПАО “М.Видео”, поступившее от члена cовета директоров общества Шишханова М. О., созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей», - отмечается в документе.