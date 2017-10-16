Шишханов собирается выйти из совета директоров «М.видео»

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Анонс «Ведомостей» на 17 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

главная еда россиян – макароны и хлеб;

семь технологий изменят наши представления о еде;

нобелевский лауреат по экономике Ричард Талер начал с воровства идей у психологов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему российские вузы не поднимаются высоко в рейтингах

и статью на полосе «Комментарии»: каково место женщин в российской политике.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».