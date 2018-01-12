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Правительство усовершенствует правила выплат бонусов топ-менеджерам госкомпаний

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минтруду усовершенствовать правила выплат бонусов топ-менеджерам госкомпаний. Такое поручение было дано после заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия», говорится на сайте правительства.

Ведомствам поручено при разработке предложений связать размер бонусов топ-менеджерам с достижением показателей эффективности деятельности госкомпаний. 

Это не первая попытка правительства связать вознаграждения топ-менеджмента госкомпаний с ключевыми показателями эффективности. Летом 2016 г. министерства получили поручения готовить единую методику. В 2017 г. Минэкономразвития внесло в правительство финальную версию документа, но ее было поручено доработать.

Госкомпании выступают против единого стандарта выплат топ-менеджерам. Они считают, что это серьезно ограничит их возможности.

Политика
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Гройсман предложил России вернуть Крым вместе с военной техникой

Ведомости
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил России вернуть военную технику, оставшуюся в Крыму после ухода из региона украинских военнослужащих, вместе с полуостровом. Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о готовности России вернуть Киеву военную технику из Крыма.

«Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — передает его слова телеканал «112 Украина».

Ранее Путин заявил, что в Крыму до сих пор находится украинская военная техника. Они никем не обслуживается, ее состояние российский президент оценил как «плачевное». По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Представитель украинского МИДа заявил в пятницу, что вопрос возможного возврата техники рассматривается, однако «имеет много аспектов». Накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко опроверг информацию о том, что оставшаяся в Крыму техника находится в плохом состоянии. По его словам, это не «хлам».

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Политика
Новости

Водитель въехавшего в переход автобуса отправлен под домашний арест

Интерфакс
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Басманный суд Москвы сегодня отказался заключать под стражу Виктора Тихонова - водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве. «Выслушав позиции сторон, прихожу к выводу о том, что в отношении Тихонова следует избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. (...) Избрать в отношении Тихонова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 февраля 2017 г.», - говорится в постановлении судьи Артура Карпова.

По решению суда отбывать домашний арест Тихонов будет в доме своей сожительницы в Одинцовском районе Московской области. Ему запрещено покидать указанное помещение без разрешения следователя, общаться с иными лицами, кроме установленных законом, использовать средства связи и делать заявления об обстоятельствах уголовного дела через СМИ.

Сам мужчина заявил в суде, что «рассказал следователям, как все было на самом деле». «ДТП произошло по техническим причинам автобуса. Я никуда не могу скрыться и не скрывался. Ваша честь, прошу не лишать меня свободы», - обратился к суду Тихонов. Однако следствие полагает, что водитель Тихонов скрывает истинные причины произошедшего. Поэтому следователь в суде просил заключить обвиняемого под стражу.

Тихонову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие считает, что мужчина в нарушение правил дорожного движения допустил выезд автобуса на тротуар и не принял мер к его остановке.

25 декабря прошлого года в Москве в районе станции метро «Славянский бульвар» стоявший на остановке транспорта автобус рейсом до Сколково выехал с дороги на тротуар, сбивая людей, и съехал в подземный переход. В аварии погибли четыре человека, еще десять получили различные телесные повреждения. Сам Тихонов был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Автобус въехал в подземный переход

Бизнес
Новости

Цинк подорожал до десятилетнего максимума

Ведомости
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Цена цинка в пятницу обновила максимум за последние 10 лет. Рост биржевой стоимости цинка и прочих промышленных металлов рынок связывает с устойчивым ростом производства в Китае и верой в перспективы экспорта по всему миру.

Котировки контрактов с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов в ходе торгов выросли на 0,7% до $3409 за тонну. Это самая высокая отметка с августа 2007 г., сообщает Daily Mail. С начала декабря цинк прибавил в цене 11%, а по итогам 2017 г. обогнал по темпам роста все другие металлы (+32%).

Цена контрактов на алюминий поднялась на 2,2% до $2222,5 за тонну, никеля – на 0,5% до $12 685 за тонну, олова – на 0,2% до $20 270 за тонну.

Золото подорожало до максимума за четыре месяца, сообщает MarketWatch. Тем не менее повышательная тенденция была ограничена данными об усилении инфляции в США в декабре, что вызвало повышение доходности американских гособлигаций. Котировки февральских контрактов на золото выросли на 0,4% до $1327,3 за унцию. Если торги завершатся на этой отметке, цена будет самой высокой с 14 сентября, по данным FactSet. За прошедшую неделю драгметалл подорожал на 0,4%, с начала января – на 1,5%.

Мартовские контракты на серебро прибавили в цене в ходе торгов в Нью-Йорке в пятницу 0,06% до $3,23 за фунт, на палладий – 2%, до $1098,15 за унцию. Котировки апрельских фьючерсов на платину увеличились на 0,7%, достигнув $999 за унцию.

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Политика
Новости

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Швеции

Ведомости
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Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Швеции в России Тубиаса Лоренцона из-за инцидента с российскими дипломатическими представительствами в Стокгольме. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Л. Карнюшина в отношении посольства и Торгового представительства России в Швеции», – говорится в официальном комментарии российского МИДа.

6 января Карнюшин проломил на автомобиле шлагбаум на парковке, а после протаранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства. 8 января, находясь за рулем грузового автомобиля, Карнюшин повредил главные ворота того же здания. 10 января он незаконно проник на территорию посольства, в этот же день он повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения. «После каждого такого инцидента Карнюшин задерживался шведской полицией, которая, однако, его отпускала по прошествии нескольких часов», – говорится в сообщении.

Внимание Лоренцона было обращено на позицию властей Швеции относительно обеспечения безопасности российских дипломатических представительств. Как отметили в российском МИДе, посольство России в Стокгольме неоднократно просило МИД Швеции усилить безопасность российских дипломатических объектов. Однако никаких действий предпринято не было.

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Бизнес
Новости

Total купила первую партию газа с «Ямал СПГ»

Ведомости
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Французская Total, акционер проекта «Ямал СПГ», закупила первую партию сжиженного природного газа с этого проекта. Партия погружена в четверг в порту Сабетта на танкер Boris Vilkitsky («Борис Вилькицкий») и продана на условиях DES. Порт назначения газовоза – французский Дюнкерк.

Это уже вторая партия СПГ, отправленная с начала года. До конца 2017 г. было экспортировано три груза.

«Ямал СПГ» запустил первую очередь завода в начале декабря. До начала поставок СПГ по долгосрочным контрактам, которые начнутся со II квартала, компания продает газ по спотовым контрактам, в основном на условиях DES, доставляя груз на танкерах ледового класса. Пока танкеры будут ходить в западном направлении по Северному морскому пути и выгружать газ в европейских портах. «Ямал СПГ» продавал партии по 73 000 т. С учетом цен на биржах NBP и TTF каждый танкер может приносить выручку порядка 20 млн евро.

«Ямал СПГ» строит на базе Южно-Тамбейского месторождения завод по сжижению природного газа тремя очередями по 5,5 млн т в год. В конце 2017 г. была запущена первая очередь.

В настоящее время акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» – 50,1%, французская Total – 20%, китайская CNPC – 20%, китайский Фонд Шелкового пути (SRF) – 9,9%.

Первая партия газа с «Ямал СПГ»

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Финансы
Новости

Украинский депутат подал заявку на покупку 25% дочерней структуры ВЭБа

Ведомости
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Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение заявки депутата Рады Максима Микитася на приобретение 25% ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» - дочерней структуры российского Внешэкономбанка, передает ТАСС.

Рассмотрение заявки начато еще 10 января. Сделка обеспечит «достижение 25% голосов в высшем органе управления общества», считают в комитете.

Нацбанк Украины не получал документов на согласование сделки. Микитасю было отказано в совершении сделки в июле 2017 г., сообщил регулятор в ответ на запрос «РИА Новости».

В марте 2017 г. украинский президент Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков. Ограничения коснулись Сбербанка, ВТБ, Проминвестбанка, VS Bank (принадлежит Sberbank Europe) и «БМ банка» (им владеет ВТБ).

В прошлом году пресс-служба Нацбанка Украины распостранила информацию о том, что гражданин Украины подал пакет документов для согласования покупки 99,7151% Проминвестбанка. Зампредседателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала украинским СМИ, что покупателем является бизнесмен Александр Ярославский. В декабре 2017 г. председатель ВЭБа Сергей Горьков опроверг информацию о сделке с Ярославским.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Киеве задумались о возвращении оставшейся в Крыму военной техники

Ведомости
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Представитель украинского МИДа Марьяна Беца заявила о том, что власти Украины прорабатывают возможность возвращения в страну боевой техники, оставшейся в Крыму, передает телеканал «112 Украина».

По ее словам, «вопрос имеет много аспектов». 11 января президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Киеву военную технику, оставшуюся на полуострове после ухода украинских войск из региона. По его словам, техника «находится в плачевном состоянии».

В свою очередь командующий Военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко опроверг информацию о «плачевном состоянии». По его словам, военная техника исправна и не является «хламом». К словам российского президента необходимо относится с осторожностью, отметил он.

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Политика
Новости

Снят арест со счетов бывшего гендиректора «Почты России» Страшнова

Интерфакс
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Следователь снял арест, наложенный более чем на 95 млн руб. на счетах бывшего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова во время расследования уголовного дела о превышении полномочий, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета, обеспечительная мера снята. Это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств», - сказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы, который санкционировал арест денежных средств Страшнова, агентству ТАСС подтвердили, что ходатайство о продлении срока ареста счетов не поступало.

Суд арестовал счета Страшнова 31 августа 2017 г., а в ноябре 2017 г. оставил их под арестом до 13 января 2018 г. Страшнов возглавлял «Почту России» четыре года - с 2013 по июль 2017 г. Сейчас он занимает должность операционного директора «Еврохима».

Генпрокуратура считает незаконной выплату премии Дмитрию Страшнову - 95 млн руб. за 2014 г. В превышении должностных полномочий подозревают директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирину Лаптеву, принимавшую Страшнова на работу. Как полагает следствие, Лаптева, «действуя в пользу Страшнова», рассчитала ему должностной оклад, завышенный в восемь раз.

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Политика
Новости

Минобороны отчиталось об уничтожении обстрелявших базу Хмеймим боевиков

Ведомости
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Российские военнослужащие ликвидировали группу боевиков, которые 31 декабря обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Диверсионная группа, обстрелявшая авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожена», - говорится в заявлении Минобороны. Боевиков ликвидировали в результате спецоперации.

Как отметили в ведомстве, местонахождение боевиков установила группа российских сил специальных операций. База боевиков находилась недалеко от западной границы провинции Идлиб. «По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", - уточнило министерство.

Кроме того, уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов в сирийской провинции Идлиб, отмечается в сообщении ведомства. Российская военная разведка обнаружила место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотников. «Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь" склад беспилотников уничтожен», - добавили в Минобороны. Видео ударов, снятые с беспилотников, опубликованы в официальном аккаунте министерства.

О том, что перед Новым годом авиабаза Хмеймим подверглась минометному обстрелу, стало известно 3 января. Газета«Коммерсантъ» со ссылкой на два военно-дипломатических источника написала, что в результате атаки фактически могли быть уничтожены семь самолетов: четыре Су-24, два Су-35С и один Ан-72, а более десяти российских военных могли получить ранения. На следующий день Минобороны заявило, что при обстреле погибли двое российских военнослужащих. При этом ведомство назвало «фейком» данные об уничтожении российских военных самолетов.

7 января Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что российские военные предотвратили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим. Минобороны сообщило, что ночью авиабазу атаковали 13 дронов, из них семь были уничтожены, а остальные российские специалисты взяли под контроль. Ведомство заявило, что инженерные решения, использованные террористами, «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями».

9 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что в Москве, принимая решение о выводе большей части войск из Сирии, понимали, что вылазки террористов в этой стране продолжатся. Так он прокомментировал атаки боевиков на российские базы Хмеймим и в Тартусе в первые дни 2018 г.

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Бизнес
Новости

Дворкович рассказал о росте утилизационного сбора с автомобилей

ТАСС/Ведомости
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Рост утилизационного сбора на автомобили в 2018 г. составит до 15%, но в некоторых случаях он будет выше, рассказал сегодня вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Я думаю, что уже до конца дня будет документ, который пойдет на визирование [по индексации утильсбора]. По каким-то позициям будет нулевая индексация, т. е. ее не будет. По каким-то будет 15%-ная, по каким-то - чуть выше: там, где более серьезно снижаются другие налоги», - сказал он. «Это сильно зависит от динамики других платежей, состояния рынка и всего, что связано с темой утилизации автомобилей», - пояснил вице-премьер.

Сегодня Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) впервые отказалась прогнозировать динамику автомобильного рынка России на год из-за неопределенности размера утилизационного сбора. «Главная причина - неопределенность, вызванная недавними изменениями планов правительства касательно уровня увеличения утилизационного сбора в 2018 г. Насколько мы знаем, финальное решение правительства по этому вопросу еще не оглашено. Пока этого не случится, участникам рынка будет сложно оценить воздействие на их бизнес», - отмечается в материалах АЕБ.

Минпромторг России уже внес в правительство проект постановления об индексации размера утилизационного сбора. Он зависит от категории и вида транспортных средств, а также учитывает экологичность техники, объем ее производства и импорта. Минпромторг пояснял, что средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 г. составит 15-17,5%. Размер предполагаемой индексации по легковому сегменту министерство не уточняло.

Базовая ставка сбора – 20 000 руб. – останется прежней, говорили «Ведомостям» участники рынка, изменится размер коэффициентов. Сейчас за новую легковую машину с двигателем 1–2 л нужно платить 44 200 руб., с мотором 2–3 л – 84 400 руб. В 2016 г. правительство уже индексировало ставки утилизационного сбора – на 65%, ссылаясь на ослабление рубля.

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Стиль жизни
Новости

«Аэрофлот» намерен взыскать с жены Аршавина расходы за задержку рейса

Ведомости
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«Аэрофлот» обратится в суд для взыскания с Алисы Аршавиной расходов за задержку рейса, сообщает авиакомпания.

Жену футболиста Андрея Аршавина сняли с рейса Москва – Алматы 6 января. Такое решение принял командир экипажа из-за «деструктивного поведения» пассажирки, сообщил « Аэрофлот». Как утверждает перевозчик, Аршавина попыталась пересадить няню своих детей из экономкласса в бизнес-класс. Кроме того, после начала движения самолета Аршавина игнорировала требования экипажа пристегнуть одного из своих детей и не пристегивалась сама, сообщила авиакомпания. При этом Аршавина «неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», указывал «Аэрофлот». В центре общественных связей ФСБ «Интерфаксу» опровергли связь Аршавиной со спецслужбой.

В результате более ста пассажиров были вынуждены ожидать вылета более полутора часов. «Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания», – отмечает « Аэрофлот».

Авиакомпания планирует взыскать с Аршавиной дополнительные расходы в связи с повторным наземным обслуживанием самолета и перерасходом топлива, следует из сообщения.

Авиаперевозчик подчеркивает, что намерен не допускать к полетам «деструктивных пассажиров» «вне зависимости от их социального статуса». В компании также посетовали на то, что закон о черных списках пассажиров вступает в силу лишь с июня 2018 г.

«Если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу, « Аэрофлот» воспользовался бы своим правом для внесения госпожи Аршавиной в черный список», – указывают в компании.

Комментируя инцидент «Комсомольской правде», Аршавина заявила, что не получала предупреждений от экипажа. «У меня ребенок закапризничал. Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс. А поскольку самолет стоял, я взяла ребенка на руки», – говорила она. По словам Аршавиной, ее сняли с рейса из-за того, что бортпроводница жаловалась на сильный запах.

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Политика
Новости

Следствие вернулось к делу о «теленке с GPS» после поручения Путина

Ведомости
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Прокуратура вернула на дополнительное расследование дело фермера из Курганской области Евгения Васильева, которому ранее было предъявлено обвинение в незаконном обороте специальных технических средств, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления регионального управления Следственного комитета.

Инвалид III группы Васильев купил GPS-трекер «Мини А8» для того, чтобы отслеживать местонахождение теленка. Полученное из Китая устройство запрещено к продаже на территории России как специальное техническое средство для негласного получения информации. При получении почтового отправления в отделении «Почты России» Васильева задержали сотрудники ФСБ.

14 декабря на большой пресс-конференции президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с делом фермера. Глава государства поручил разобраться в сложившейся ситуации.

«Материалы уголовного дела поступили в региональное следственное управление на доследование. Производство по делу возобновлено, в настоящее время проводятся следственные мероприятия по делу», – заявила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СКР Людмила Половникова.

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