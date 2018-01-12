Правительство усовершенствует правила выплат бонусов топ-менеджерам госкомпаний

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«Аэрофлот» намерен взыскать с жены Аршавина расходы за задержку рейса

«Аэрофлот» обратится в суд для взыскания с Алисы Аршавиной расходов за задержку рейса, сообщает авиакомпания.

Жену футболиста Андрея Аршавина сняли с рейса Москва – Алматы 6 января. Такое решение принял командир экипажа из-за «деструктивного поведения» пассажирки, сообщил « Аэрофлот». Как утверждает перевозчик, Аршавина попыталась пересадить няню своих детей из экономкласса в бизнес-класс. Кроме того, после начала движения самолета Аршавина игнорировала требования экипажа пристегнуть одного из своих детей и не пристегивалась сама, сообщила авиакомпания. При этом Аршавина «неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», указывал «Аэрофлот». В центре общественных связей ФСБ «Интерфаксу» опровергли связь Аршавиной со спецслужбой.

В результате более ста пассажиров были вынуждены ожидать вылета более полутора часов. «Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания», – отмечает « Аэрофлот».

Авиакомпания планирует взыскать с Аршавиной дополнительные расходы в связи с повторным наземным обслуживанием самолета и перерасходом топлива, следует из сообщения.

Авиаперевозчик подчеркивает, что намерен не допускать к полетам «деструктивных пассажиров» «вне зависимости от их социального статуса». В компании также посетовали на то, что закон о черных списках пассажиров вступает в силу лишь с июня 2018 г.

«Если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу, « Аэрофлот» воспользовался бы своим правом для внесения госпожи Аршавиной в черный список», – указывают в компании.

Комментируя инцидент «Комсомольской правде», Аршавина заявила, что не получала предупреждений от экипажа. «У меня ребенок закапризничал. Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс. А поскольку самолет стоял, я взяла ребенка на руки», – говорила она. По словам Аршавиной, ее сняли с рейса из-за того, что бортпроводница жаловалась на сильный запах.