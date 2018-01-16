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Мантуров подтвердил поступление автомобилей «Кортеж» в ФСО

Министр промышленности Денис Мантуров в ходе Гайдаровского форума подтвердил, что первые автомобили проекта «Кортеж» поступили в Федеральную службу охраны (ФСО). По словам министра, в гараже особого назначения президента уже находятся один представительский лимузин и один седан проекта.

Проект «Кортеж» предполагает разработку серии машин для официальных лиц страны - лимузин, седан и минивэн базируются на единой модульной платформе. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП «НАМИ». Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект - 12,4 млрд руб.

На первом этапе проекта будет создано производство на базе НАМИ мощностью 150-200 автомобилей в год, в том числе в специсполнении, часть из которых поступит в свободную продажу. Второй этап предполагает выпуск коммерческой серии автомобилей объемом от 5000 штук в год на Ульяновском автозаводе.

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