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Nestle продаст Ferrero кондитерский бизнес в США за $2,8 млрд

Швейцарская Nestle продаст кондитерский бизнес в США итальянской Ferrero. Сумма сделки составит около $2,8 млрд. Стороны закроют сделку к концу I квартала 2018 г. Об этом говорится в сообщении Nestle.

За актив Ferrero расплатится денежными средствами. «В лице Ferrero мы нашли исключительное убежище для нашего кондитерского бизнеса в США, в котором он сможет процветать», - поясняется в пресс-релизе швейцарской компании.

Выручка американского кондитерского подразделения Nestle по итогам 2016 г. оценивалась на уровне $915 млн.

На внутренний рынок США оно выпускает такую продукцию, как шоколад Butterfinger, Crunch, BabyRuth, 100Grand, Chunky, OhHenry! и SnoCaps и др. В рамках сделки также будут проданы бренды кондитерских изделий, ориентированных на внутренний рынок США. Бренд печенья Toll House не будет продан. «Nestle полностью привержена развитию операций в сфере кондитерских изделий по всему миру, особенно своего глобального бренда KitKat», - уточняется в пресс-релизе.