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Медведев утвердил стратегию нулевой смертности на дорогах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения до 2024 г., сообщил сайт правительства. Согласно стратегии, через семь лет смертность на дорогах России должна снизиться до 4 человек на 100 000 населения, а к 2030 г. смертность должна приблизиться к нулевой. В 2017 г. на дорогах России гибли примерно 13 человек на 100 000 населения.

«Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения, она рассчитана на семь лет - до 2024 г. Ситуация на дорогах сложная, напряженная: растет количество автомобилей - и легковых, и грузовых», - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами. Поведение водителей на дорогах «остается очень разным», констатировал премьер, отметив необходимость «разворота в более цивилизованную сторону». Одновременно необходимо следить за состоянием улиц и дорог, за применением интеллектуальных систем управления дорожным движением, совершенствовать механизмы фиксации ДТП.

Как указал первый вице-премьер Игорь Шувалов, в России смертность на дорогах вчетверо превышает показатели передовых стран - например, в Дании в ДТП гибнут лишь 2,7 человека на 100 000, в Германии - 3,9. «Стратегией предусматривается, что к 2024 г. показатель этот не должен превышать 4 человек на 100 000 проживающих», - сказал он. К 2030 г. вводится цель «нетерпимости» к смертности на дорогах. «То есть дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 г., а к 2030 г. стараться, чтобы смертность на дорогах была нулевой или к этому стремилась», - пояснил Шувалов.

По оценке Шувалова, нулевая смертность на дорогах достижима благодаря новым способам организации движения, возможностям искусственного интеллекта и более безопасному транспорту. «Надеюсь, после того как Государственной думой будут поддержаны те законопроекты, которые были направлены правительством, об общественном инспекторе, о возможности передавать полномочия субъектам РФ по администрированию случаев совершенных правонарушений, по штрафу за опасное вождение, мы будем в 2018 г. иметь лучшие цифры по итогам работы», - заявил Шувалов.

По итогам 2017 г. в России зарегистрировано 168 684 ДТП, что почти на 3% меньше, чем в 2016 г. Число погибших - почти 19 000 человек, что на 6,5% меньше предшествующего периода. Раненых - 214 378 человек, что на 3% меньше 2016 г.

Медведев призвал стремиться к исполнению заявленных целей, напомнив о необходимости разработки законодательства о беспилотных автомобилях. «Понятно, что появление так называемых беспилотных транспортных средств создаст еще одну дополнительную проблему, с которой нам нужно будет разбираться, завязывая и эту проблему в стратегию по ДТП, по развитию автомобильного транспорта», - заключил премьер.