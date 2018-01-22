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«Роснефть» инвестирует в проекты на территории Германии 600 млн евро

«Роснефть» в течение 5 лет инвестирует в проекты на территории Германии около 600 млн евро, сообщил на пресс-конференции главный исполнительный директор нефтяной корпорации Игорь Сечин.

«Роснефть» рассматривает инвестиции в сегменты АЗС, обеспечение авиатопливом, поставку немецких нефтепродуктов в соседние страны. В ближайшие 5 лет «Роснефть» планирует инвестировать в развитие бизнеса на территории Германии не менее 600 млн евро. В переработку «Роснефть» уже вложила почти 2 млрд евро», - сказал Сечин (цитата по ТАСС).

Ранее гендиректор Rosneft Deutschland Брайан Честерман анонсировал планы «Роснефти» инвестировать за пятилетний период 300 млн евро на расширение долей в немецких НПЗ.

Сечин на церемонии открытия офиса «Роснефти» в Берлине подчеркнул намерение компании выйти на прямую продажу нефтепродуктов немецким потребителям.