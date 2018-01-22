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ОКР прокомментировал недопуск Виктора Ана к Олимпиаде-2018

О конкретном списке российских спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане говорить пока рано, переговоры с делегацией Международного олимпийского комитета (МОК) в Москве продолжаются. Об этом первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил «РИА Новости», отвечая на вопрос о допуске конькобежца Виктора Ана.

«В настоящий момент продолжаются переговоры с делегацией МОК под руководством заместителя генерального директора Пера Миро. Обсуждается широкий комплекс вопросов, спортивных, организационных, технических, которые касаются участия наших спортсменов и официальной делегации в Играх в Пхенчхане. Итоги переговоров будут подведены позднее, ещё предстоит много работы», - сказал Поздняков.

Сегодня в российских СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан не допущен до Олимпийских игр-2018 из-за того, что его имя фигурирует в докладе Ричарда Макларена.