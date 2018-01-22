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США остановили грузовые авиаперевозки из Каира

Авиавласти США приостановили все грузовые авиаперевозки из международного аэропорта Каира, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в аэропорту и авиакомпании EgyptAir. По данным агентства, запрет на грузовые авиаперевозки из Египта в Соединенные Штаты связан с «отсутствием уверенности в достаточности мер безопасности в каирском аэропорту». Запрет не распространяется на личный багаж пассажиров.

Именно сегодня в каирском аэропорту начала работу делегация инспекторов из России, готовясь к возобновлению авиасообщения между Москвой и Каиром.

4 января президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий возобновить рейсы в Каир. Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 г. из-за теракта на борту российского лайнера. В небе над Синаем в самолете сработало взрывное устройство, заложенное террористами в египетском аэропорту. В авиакатастрофе погибли 224 человека. До введения запрета в Египте отдыхали 3 млн россиян ежегодно, что обеспечивало 70% туристического потока страны.