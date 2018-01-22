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Бизнес
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Ростуризм назвал число завышающих цены перед ЧМ-2018 гостиниц

Ведомости
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Ростуризм составил черный список гостиниц, которые завышают цены к ЧМ-2018. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

«В него вошла 41 гостиница. Эти объекты расположены в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве», – заявил он.

По его словам, в отдельных случаях завышение стоимости номеров составляет 260% и более. Сафонов пообещал обнародовать этот список в ближайшее время.

«Он составлен по результатам мониторинга требований постановления правительства о госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, где проводится чемпионат мира по футболу. Информацию мы направили для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор», – добавил он.

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Недвижимость
Новости

За период кризиса загородный рынок Подмосковья потерял треть продаж

Ведомости
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В 2017 г. на подмосковной «загородке» продажи упали на 15,3% по сравнению с 2016 г. В прошлом году было продано 12 709 объектов против 15 005 лотов в 2016 г., подсчитали эксперты компании «Инком -Недвижимость».

Согласно отчету компании, терять покупателей загородный рынок Московской области начал сразу после начала новой волны кризиса в 2014 г. Так, 2015 год принес 14 889 сделок, в то время как 2014 г. – еще весьма оптимистичные 17 920. Таким образом, в течение трех лет на рынке происходило постепенное сокращение реализованного спроса. Но если сравнивать результаты прошлого года с показателями 2014 г., становится очевидно серьезное падение продаж на 29%.

«В условиях непрекращающегося падения платежеспособности популярность “загородки” только снижается, – комментирует руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов. – К тому же покупателям сейчас особо не из чего выбирать: в кризис накапливается не только отложенный спрос, но и отложенное предложение – девелоперы, и так стесненные в средствах, не выводят на рынок свои проекты, опасаясь неудачи». 

Что касается востребованности различных загородных форматов, то 50% продаж приходится на участки без подряда (УБП), которые последние годы уверенно держат лидерство в рейтинге покупательских предпочтений. Следом за ними с 29% спроса идут квартиры в «малоэтажке». По 9% продаж у коттеджей и таунхаусов, наконец, дуплексы выбирают 3% клиентов.

«Земельные участки привлекают покупателей своей ценой и тем, что строительством дома в таком случае можно заняться тогда, когда будет удобно, – отмечает Таганов. – Это создает некую иллюзию контроля над ситуацией. Однако реальность показывает, что чаще всего участки так и остаются в первозданном виде, а вот продать их из-за перенасыщенности рынка этим форматом бывает нелегко».

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Бизнес
Новости

«Газпром» анонсировал участие в проекте Аргентины

Ведомости
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«Газпром» готовится войти в проект по разработке аргентинского месторождения, рассказал журналистам зампред правления энергохолдинга Александр Медведев.

«У нас есть хороший проект в стадии проработки, надеемся в ближайшее время выйти на подписание», – сказал Медведев по итогам встречи с президентом Аргентины Маурисио Макри в Москве (цитаты по ТАСС).

Речь идет о разведке и добыче на месторождении Эстасион Фернандес Оро совместно с крупнейшей нефтегазодобывающей компанией Аргентины YPF, уточнил он. Медведев отметил, что обсудил проект с министром энергетики Аргентины.

«Газпром» подписал с YPF соглашение о сотрудничестве в области добычи углеводородов на Восточном экономическом форуме осенью 2015 г.

В апреле 2015 г. президент Владимир Путин по итогам переговоров с аргентинской коллегой Кристиной Фернандес де Киршнер сообщил о возможном участии «Газпрома» в разработке месторождений в Аргентине. 

Российский энергетический холдинг участвует в подготовке генеральной схемы развития газовой отрасли Аргентины.

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Экономика
Новости

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира US News & World Report

Ведомости
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Россия поднялась на одну строчку и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии издания US News & World Report в 2018 г. Россия расположилась в рейтинге между Индией и Таиландом. В топ-5 рейтинга вошли Швейцария, Канада, Германия, Великобритания, Япония.

Всего в рейтинге 80 стран, его замыкают Сербия (78-е место), Ангола (79-е) и Алжир (80-е).

Страны оценивались по девяти критериям, в том числе по уровню силы и влияния на мировую политику. По этому критерию Россия заняла 2-е место, уступив США и опередив Китай. «Фактически разрыв между США и Россией в борьбе за первое место в силе сократился с 2017 г., поскольку обе страны получили почти одинаковые оценки от респондентов», – отмечает издание.

По темпам роста экономики Россия заняла 8-е место, в тройке лидеров – Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Сингапур. По другим критериям Россия не вошла в десятку рейтинга. В рейтинге «туризм и приключения» она находится на 56-м месте, по инновациям – на 24-м, по социальной сфере – на 39-м, по культурному влиянию – на 23-м, по историческому наследию – на 16-м, по общему уровню жизни – на 38-м месте.

По критерию «открытости для бизнеса» Россия осталась на последнем, 80-м месте рейтинга. Издание оценивает уровень бюрократии в стране как максимальный – на 10 баллов из 10, уровень коррупции – на 8,8 из 10. Благоприятность налоговой среды оценили на 0,5 из 10, а прозрачность работы государства – на 0,2.

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Бизнес
Новости

Bacardi купит ведущего производителя премиальной мексиканской текилы

Ведомости
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Bacardi увеличит долю в производителе мексиканской текилы Patron Spirits до 100%, говорится в сообщении компании. С 2008 г. Bacardi контролировала 30% Patron Spirits. Сделку планируется закрыть в первой половине 2018 г. Вся Patron Spirits оценена в $5,1 млрд, следует из сообщения.

Приобретение позволит Bacardi стать на американском рынке лидером среди производителей спиртных напитков в суперпремиальном классе и второй по величине алкогольной компанией.

Patron Spirits – ведущий производитель мексиканской текилы премиум-класса. Компания базируется в Швейцарии.

Поглощение Patron Spirits не приведет к смене руководства компании.

По данным The Wall Street Journal, потребление суперпремиальной текилы в США с 2002 по 2016 г. увеличилось более чем на 700%. Patron Spirits на американском рынке в 2016 г. реализовала продукции на $1,6 млрд.

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Политика
Новости

1500 человек эвакуированы в центре Лондона из-за утечки газа

Ведомости
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Около 1450 человек эвакуированы из отеля и ночного клуба в Вест-Энде, западной части центра Лондона, в связи с утечкой газа, сообщает BBC со ссылкой на экстренные службы британской столицы.

Аварийные службы прибыли на центральную улицу Стрэнд столичного туристического района после 2.00 ночи. В связи с повреждением газовой магистрали в воздухе на Крэвен-стрит возле вокзала Чаринг-Кросс образовалась высокая концентрация природного газа.

Место утечки было оцеплено, дорожное движение в районе приостановлено, вокзал и железнодорожные станции закрыты.

В полиции сообщили, что место аварии локализовано, специалисты работают над ее оперативным устранением.

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Бизнес
Новости

«Газпром» попросил Медведева убрать ограничения на биржевую торговлю газом

Ведомости
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попросил премьер-министра Дмитрия Медведева снять ограничения на продажу газа на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщает РБК со ссылкой на текст соответствующего письма.

Письмо датировано 26 октября 2017 г., подлинность его копии подтвердил изданию источник в профильном ведомстве. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Согласно правительственному постановлению № 223 от апреля 2012 г. «Газпром» может продавать на бирже только 17,5 млрд куб. м в год, как и «Новатэк», «Роснефть» и другие конкуренты энергетического холдинга. Однако установленный паритет не соблюдается, указывает Миллер: «Прежде всего из-за нежелания независимых производителей продавать газ на организованных торгах или отсутствия у них ресурсной возможности».

Торги газом на Петербургской бирже начались в ноябре 2014 г. Цена продаваемого на бирже газа является рыночным индикатором, по которому определяется налоговая база для производителей газа.

«Газпром» не имеет права реализовывать на бирже по свободным ценам больше газа, чем продали независимые производители, однако у последних есть право давать скидки своим промышленным покупателям на 3–10% от регулируемых цен, отмечает Миллер.

Ограничение было введено «с целью не допустить неконтролируемого увеличения цен на газ», но опыт продаж показал, что «покупка газа оптовыми покупателями на биржевых торгах осуществляется в основном по ценам ниже регулируемых», подчеркивает Миллер. Он предлагает отказаться от действующей квоты для «Газпрома» и от условия паритета для развития биржевой торговли газом, а также разработать механизмы, стимулирующие независимых производителей и покупателей газа участвовать в торгах.

«Газпром» давно добивается права на скидку для клиентов, однако против этого выступают конкуренты. По данным Института энергетики и финансов, «Газпром» занимает 60% российского газового рынка, независимые производители 40%.

В 2017 г. реализация газа на бирже увеличилась на 21% до 20,35 млрд куб. м, оборот в секции достиг 60,47 млрд руб. В то время как «Газпром» полностью исчерпал свою квоту, другие производители продали менее 3 млрд куб. м, сообщил РБК вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов. По его данным, проект постановления об увеличении квоты до 25–35 млрд куб. м сейчас рассматривается в аппарате правительства.

Минэнерго предлагает увеличить квоту для «Газпрома» до 25 млрд куб. м в год. В таком случае объем реализации газа для всех участников составит 50 млрд куб. м.

По данным РБК, замминистра экономического развития Олег Фомичев в своем письме правительству от 11 декабря 2017 г. предложил сохранить для «Газпрома» действующую квоту, допустив возможность ее увеличения до 35 млрд куб. м в случае отсутствия газа независимых производителей на торгах. Паритет «Газпрома» с другими производителями при этом предлагается отменить.

Вопрос биржевой торговли газом будет рассмотрен на очередном заседании правительственной комиссии по ТЭКу. Из материалов к заседанию следует, что «Роснефть» и «Новатэк» выступают за сохранение действующих правил, отмечает РБК.

«Естественным условием, необходимым для дальнейшей либерализации рынка, включая рост объемов продажи газа монополистом на бирже, является создание равных условий для всех производителей в части доступа к инфраструктуре и потребителям. На настоящий момент такие равные условия не сформированы», – сказал изданию представитель «Роснефти». Под равным доступом к потребителям нефтяная корпорация имеет в виду отмену монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа, которой она давно добивается вместе с «Новатэком». В «Новатэке» не ответили на запрос издания.

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Экономика
Новости

Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых до конца 2019 года

Ведомости
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Минфин предлагает продлить до 31 декабря 2019 г. налоговые каникулы для самозанятых граждан, соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

По действующему закону для самозанятых в 2017 и 2018 гг. действует нулевая ставка по налогам на доходы физических лиц и страховым взносам. Формат налогообложения с 2019 г. еще предстоит определить.

К самозанятым относятся граждане, оказывающие услуги физическим лицам, но не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, в частности репетиторы, домработницы, переводчики, водители, мастера.

За период налоговых каникул к началу 2018 г. документы в налоговую службу для официальной регистрации в качестве самозанятых подали 964 человека.

Министр экономического развития Максим Орешкин признавал, что расчет на легализацию самозанятых не оправдался. Он предложил создать для самозанятых удобную систему налогообложения и взимать с них процент от прибыли, исключив поборы в случае отсутствия дохода, а также отказаться от уплаты страховых взносов.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин предлагал ввести для самозанятых ежегодный фиксированный платеж.

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Политика
Новости

Минобороны сообщило о переговорах по С-400 с ближневосточными и азиатскими странами

Ведомости
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Ряд стран Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии выразили «заинтересованность в приобретении» российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. Сейчас он находится в турне по странам Юго-Восточной Азии.

В Минобороны напомнили о подписании контракта с Турцией на поставку С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об этом 12 сентября. По его словам, страна уже внесла за них задаток. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял ранее, что поставки С-400 Турции начнутся в марте 2020 г.

В сопровождающей Шойгу делегации подчеркнули, что Турция стала второй после Греции страной НАТО, вооруженные силы которой будут оснащены российскими комплексами противовоздушной обороны дальнего действия. На вооружении греческой армии есть ЗРС С-300 ПМУ1.

По словам Шойгу, два комплекса С-400 развернуты в Сирии – в Хмеймиме и Тартусе. Опытом применения военной техники против террористов в Сирии Россия, по словам министра обороны, готова поделиться с партнерами, особенно что касается работы систем ПВО, сообщает ТАСС. «Речь идет не только о таких комплексах, как «Панцирь», которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400», – отметил он.

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Политика
Новости

CNN узнал об обнаружении российского корабля-разведчика «Виктор Леонов» у берегов США

Ведомости
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Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов», предназначенный для перехвата радиопереговоров, обнаружен у Восточного побережья США, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Корабль был замечен в 160 км к юго-востоку от Уилмингтона (штат Северная Каролина) в нейтральных водах. Он отслеживается эсминцем USS Cole и другими кораблями США.

Собеседники телекомпании отмечают, что несколько дней назад «Виктор Леонов» покинул Порт-оф-Спейн – столицу государства Тринидад и Тобаго. Позже российский корабль обогнул мыс Канаверал и курсировал вдоль Восточного побережья США, где расположены базы американских ВМС в Норфолке и Кингс-Бэе. До этого российский корабль наблюдал за происходящим в Карибском бассейне.

Последний раз «Виктор Леонов» был замечен у Восточного побережья США в марте 2017 г., когда прошел в международных водах в 37 км от базы в Кингс-Бэе. Месяцем ранее американские военные расценили приближение российского корабля-разведчика к военной базе США как свидетельство устаревшего оборудования для прослушки. Военный собеседник NBC News пояснял, что «корабль специализируется на прослушивании радиопередач, а не цифровой связи, что делает его бесполезным в сборе любых военных разведданных».

Ранее о «Викторе Леонове» высказывался и президент США Дональд Трамп. «Я хотел бы поладить с Россией. Я знаю, что с политической точки зрения это не очень хорошо. Слушайте, самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, – это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от берега, там в водах. Все бы в нашей стране сказали: «О! Это так здорово!». Это не здорово», – заявлял он.

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Политика
Новости

Возглавляемое представителем России управление ООН получит от Москвы $2 млн

Ведомости
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Постоянное представительство России при ООН решило внести в бюджет управления всемирной организации по контртерроризму добровольный единовременный взнос в размере $2 млн. Об этом говорится в заявлении постпредства. Эти средства будут расходоваться с 2019 г. по $500 000 в год.

Управление было создано летом 2017 г. по инициативе генсекретаря ООН Антониу Гуттериша. Его возглавил представитель России в ранге заместителя генсекретаря всемирной организации Владимир Воронков.

В заявлении российского постпредства отмечается, что «противодействие терроризму – один из ключевых приоритетов в работе ООН». В числе важных задач управления названо, в частности, «оказание технического содействия государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма». Россия подчеркивает свой финансовый вклад в качестве «одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом».

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о требовании ФСБ закрыть опасные производства на время ЧМ-2018

Ведомости
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Крупные химические предприятия Нижегородской области получили от региональной ФСБ письма с требованиями об остановке производств на период проведения чемпионата мира по футболу – с 14 июня по 15 июля. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одно из таких писем. Его адресат пояснил, что остановить производство силовики просят не только на время самого ЧМ, но и на этапе подготовки к нему – с 14 мая, что обернется для компании многомиллионными убытками.

Силовики, ссылаясь на указ президента и постановление правительства, поясняют, что на время ЧМ утверждены специальные правила безопасности. Они предусматривают прекращение работы «опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества», во всех задействованных в чемпионате регионах. Речь идет о Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Издание отмечает, что предприятия Мордовии также вступили в диалог с ФСБ.

По данным издания, в Нижегородкой области требования о закрытии производств получили, в частности, Кстовский НПЗ «Лукойла», предприятия «Сибура», «Синтез», «Русвинил», «Корунд», входящее в «Росатом» ОКБМ им. Африкантова, а также завод им. Свердлова, производящий в том числе авиационные бомбы. Письма от ФСБ получили даже сельхозпроизводители. Так, владелец племзавода «Пушкинское» в Большом Болдине в 200 км от Нижнего Новгорода Игорь Гордеев пояснил, что в письме речь идет о комбикормовом заводе, который относится к категории потенциально опасных производств. К работе ФСБ он отнесся с пониманием.

На Кстовском НПЗ заявили, что требования ФСБ выполнить невозможно, поскольку производственный цикл носит «непрерывный характер». При этом завод готов усилить безопасность, организовать круглосуточный штаб мониторинга состояния производства и докладывать о текущем положении в уполномоченные органы. В «Оргхиме» также готовы усилить меры безопасности и временно остановить отдельные производственные единицы, если это не приведет к нарушению договорных обязательств.

В УФСБ по Нижегородской области заверили, что никого не закрывают. «Идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств», – заявили силовики.

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Политика
Новости

Трамп подписал закон о временном финансировании правительства США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства США до 8 февраля, сообщает Associated Press. Ранее документ был одобрен сенатом (81 голос против 18) и палатой представителей (260 против 115). Таким образом, положен конец 69-часовой вынужденной приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования.

Действие предыдущего документа о временном финансировании истекло 20 января, в годовщину празднования инаугурации Трампа. Белый дом считает, что президент вышел победителем из противостояния республиканцев и демократов, в центре которого оказался вопрос о защите от депортации так называемых мечтателей – детей незаконных мигрантов. Речь идет примерно о 700 000 человек. Трамп заявил, что реформа будет рассматриваться только после возобновления работы правительства.

Партии договорились продолжить работу по миграционной реформе. При отсутствии прогресса после 8 февраля на голосование в сенате будет вынесен законопроект о защите детей нелегалов.

Последний раз работа правительства США из-за отсутствия финансирования останавливалась на 16 дней в 2013 г. из-за разногласий вокруг реформы здравоохранения, вошедшей в историю как Obamacare.

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