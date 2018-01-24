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Дворкович заявил об отсутствии в России олигархов

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о том, что в России не существует олигархов, есть только социально ответственные бизнесмены, передает «РИА Новости» со ссылкой на прямой эфир Bloomberg TV.

По его словам, на данный момент в России работают предприниматели, проявляющие заботу о России и зарабатывающие деньги, занимаясь ответственным бизнесом. «Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х», – ответил он на вопрос о том, как российские олигархи относятся к возможному расширению санкций США против российских бизнесменов.

«Санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной», – добавил вице-премьер.

Американский президент Дональд Трамп в начале августа 2017 г. подписал закон, согласно которому против России будут введены новые секторальные санкции. Доклад об этом должен появиться 29 января на официальном сайте минфина США.

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