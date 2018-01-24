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Инвестиции в мировую нефтегазовую отрасль в 2018 году могут вырасти на 10%

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что в текущем году инвестиции в нефтегазовую отрасль в мире могут увеличиться по сравнению с 2017 г. на 10%, передает «Интерфакс».

«В течение 2014-2016 гг. мы потеряли в целом по миру порядка $1 трлн инвестиций в нефтяную отрасль. Это может негативно сказаться в будущем. Усилия стран ОПЕК и не-ОПЕК принесли свои результаты. В 2017 г. инвестиции выросли на 6%, в 2018 г. увеличатся на 10%», - пояснил он. Новак заявил, что в течение года ситуация на нефтяном рынке ожидается стабильной.

Он также рассказал, что в кулуарах экономического форума в Давосе он обсудил с американским коллегой Риком Перри развитие конкуренции на нефтегазовом рынке.

«В кулуарах форума очень много об этом говорили, что санкции - это рудимент, это не соответствует сегодняшним рыночным отношениям и, конечно, для того, чтобы решать те глобальные проблемы, которые сегодня стоят перед обществом», - сказал Новак. Он выразил надежду на то, что у России и США будут выстраиваться отношения и энергодиалог восстановится.

Эмоции экономического форума в Давосе