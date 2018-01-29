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«ВИМ-авиа» предложила погасить долги по зарплате средствами «Аэрофлота»

Авиакомпания «ВИМ-авиа» предложила погасить долги по зарплате перед сотрудниками за счет средств «Аэрофлота». Об этом говорится в сообщении «ВИМ-авиа».

В конце сентября 2017 г. вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву, предусматривающую предоставление ПАО «Аэрофлот» права использовать собственные средства для финансирования «ВИМ-авиа», говорится в сообщении. Компания может использовать не более 1,8 млрд руб. Пока что из этих денег израсходовано около 600 млн руб., уточняется в сообщении. Перечисление средств должно производиться только на основании письменного указания Росавиации, и авиакомпания неоднократно просила чиновников рассмотреть возможность оплаты задолженности по зарплате из выделенного правительством бюджета, отмечается в сообщении. «Росавиация отвечала отказом», - сообщила «ВИМ-авиа».

«ВИМ-авиа» ожидает решения от правительства о возможности использования оставшихся средств. Общая задолженность по зарплате за 2017 г. составляет 541 млн руб., а после января эта сумма вырастет до 630 млн руб.

Осенью «ВИМ-авиа» столкнулась с финансовыми трудностями и прекратила выполнять чартерные рейсы. Дворкович тогда рассказывал, что три российские компании выразили желание инвестировать в «ВИМ-авиа». Их названий тогда он не озвучил. «Аэрофлот» финансировал «ВИМ-авиа» по заявкам Росавиации за счет транссибирских роялти.