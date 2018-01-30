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Мордашов рассказал о вызовах для современного общества

Четвертая промышленная революция готовит несколько вызовов для современного общества, а адаптация к изменениям зависит от самих людей. Об этом написал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов в колонке для издания Harvard Business Review: «Только от нас зависит, дадут ли изменения новый толчок для роста бизнеса или приведут к закату целых отраслей экономики».

По мнению Мордашова, автоматизация и цифровизация изменят спрос на труд, что потребует от людей новых навыков и талантов. Например, упадет спрос на работников, выполняющих рутинные операции, но зато вырастет спрос на новые профессии. Даже работа CEO поддается автоматизации, отмечает Мордашов. «Общество движется от рутины к креативной деятельности. И это здорово!» - считает он.

Всплеска безработицы не будет, уверен Мордашов. После первой промышленной революции прошло уже более двух столетий, а рабочих мест по-прежнему достаточно для занятости всего населения, объясняет он.

Мордашов отмечает, что нужна «полная перезагрузка» системы образования. Специалисты должны уметь находить информацию и применять ее на практике. Обучение на рабочем месте станет самой действенной формой, рассуждает Мордашов.

Четвертая промышленная революция приведет к тому, что люди будут менять часто не только место работы, но и даже специальность, продолжает он: «Поэтому важно перестроить систему образования так, чтобы люди могли быстро получать другую квалификацию, постоянно учиться, развиваться в течение всей жизни». В этом может помочь дистанционное онлайн-образование, отмечает Мордашов.

Цифровой мир не имеет границ, поэтому необходимо «говорить с миром на одном языке», чтобы оставаться конкурентоспособным. Все актуальнее изучение английского языка с раннего детства и на хорошем уровне, считает Мордашов.

Компании должны не бояться вызовов диджитализации, но здраво оценивать риски, отмечает он. Именно тогда бизнес и сможет найти новые источники роста, уверен Мордашов.

Алексей Мордашов – второй в списке самых состоятельных россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается в $17,5 млрд.

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