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Устроивший стрельбу в Four Seasons Умар Джабраилов купил тир «Патриот»

Бизнесмен Умар Джабраилов купил стрелковый клуб «Патриот» в Москве и намерен сам в нем тренироваться, рассказал РБК бывший чеченский сенатор.

«Думал я об этом еще год назад - и вот сейчас оформили документы. Тир хороший, хорошо себя зарекомендовал, имеет хороших клиентов. Есть сейчас временное недоразумение с разрешительной системой, которое, думаю, мы уладим. Для этого нужно какой-то административный ресурс подключить, надеюсь, у меня получится его подключить и самому тренироваться в тире», - сказал Джабраилов.

Сделка состоялась 23 января, отметили в «Патриоте». Джабраилов отказался назвать сумму, отметив, что она «не бог весть какая». По словам экс-сенатора, конкретных планов по развитию клуба у него нет. «Это будет зависеть от моих партнеров. Я приобрел [тир] как выгодное вложение, а они специалисты. Они скажут, надо ли развивать сеть или мы остановимся на одном нашем измайловском клубе. — пояснил бизнесмен. — Я считаю, что направление перспективное, почему бы и не заняться. Не все же мне алюминиевые заводы покупать, можно и тир».

Джабраилов не исключил, что клуб станет тренировочной базой для спортсменов из Чечни. «Если им надо будет тренироваться где-то, мы предложим. Будем пытаться находить клиентов. Но вообще, мы клуб развиваем не по национальному признаку», — подчеркнул Джабраилов.

«Патриот» находится на пике популярности в Москве и входит в пятерку сильнейших клубов столицы, рассказал директор клуба Игорь Шульга. «Я считаю, удачная сделка, доволен, что господин Джабраилов будет в составе учредителей с правом решающего голоса, — сказал Шульга. — Он меценат, довольно-таки известный человек, популяризирует спорт. И это удачное вложение средств. Вот если бы мы были захудалым каким-то клубом, это бы навевало какие-то мысли».

Стрелковый клуб «Патриот» зарегистрирован как негосударственное учреждение дополнительного образования. По данным СПАРК, его учредителями с 2008 г. выступают Анатолий Молоствов, Александр Орлов и Анатолий Чаркин. Партнерами клуба являются Сбербанк и «Ростех», в 2017 г. объем госконтрактов составил 14,5 млн руб. По данным опрошенных РБК экспертов, «Патриот» является стабильно убыточным предприятием.

В августе 2017 г. Джабраилова задержали после устроенной им стрельбы в отеле Four Seasons возле Красной площади. Бывший сенатор несколько раз выстрелил в потолок из своего наградного пистолета Ярыгина. Прибывшие в отель полицейские также обнаружили в номере бутылки и неизвестный белый порошок. В октябре Джабраилов был оштрафован на 4000 руб. за употребление наркотиков, а в ноябре суд признал экс-сенатора виновным в хулиганстве и назначил штраф в полмиллиона рублей.

Свои действия Джабраилов объяснил «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля. «Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — объяснял он.

Джабраилов в 2004-2009 гг. был сенатором от Чечни, в 2009-2013 гг. работал советником помощника президента. В 2000 г. Джабраилов участвовал в выборах президента России. С 2015 г. он возглавляет ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В 1990-е гг. Джабраилов занимался бизнесом: основал управляющую сетью АЗС компанию «Данако», владел гостиницами «Radisson Cлаванская» и «Россия», торговыми центрами «Смоленский пассаж» и «Охотный Ряд». Сейчас Джабраилов является совладельцем «Аванти стройгрупп» и «МС Регион».