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Суд принял жалобу Siemens по иску о крымских турбинах

Арбитражный суд Москвы принял к производству апелляционную жалобу ООО «Сименс технологии газовых турбин» и Siemens Aktiengesellschaft по иску к структуре «Ростеха» о возврате «крымских турбин», сообщается в картотеке суда. Разбирательство назначено на 1 марта.

В середине декабря московский арбитраж отказал дочерней структуре Siemens в иске о признании недействительным договора на поставку четырех газовых турбин подконтрольному «Ростеху» «Технопромэкспорту».

Немецкий концерн обвинил компанию в нарушении контракта: турбины предназначались для строительства электростанции в Тамани, однако после перепродажи подрядчику были доставлены в Крым в нарушение санкций Евросоюза.

Суд также отказал «Технопромэкспорту» по встречному иску о признании недействительными пунктов договора о соблюдении санкционных режимов и об определении четкого места поставки турбин – на Таманский полуостров Краснодарского края. Структура «Ростеха» настаивала, что турбины приобретались на вторичном рынке и были существенно модернизированы.

Представитель Siemens заявлял в суде, что компания готова вернуть полученные от сделки 150 млн евро при условии возврата самих турбин. Однако представитель «Технопромэкспорта» настаивал, что Siemens, требуя возврата турбин, не собирается платить.

Апелляционную жалобу на решение суда подал и «Технопромэкспорт», информации о движении заявления на сайте суда нет.