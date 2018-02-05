Бизнес

Новости

Составлен список российских спортсменов для церемонии открытия Олимпиады

Штаб делегации команды «Олимпийские спортсмены из России» утвердил предварительный список спортсменов, которые примут участие в церемонии открытия Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщил сайт «Команда России». В списке 70-75 спортсменов. Всего на Олимпийские игры заявлены 169 российских спортсменов.

«С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек: игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», - говорится в сообщении.

Руководитель делегации, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков призвал не верить слухам о том, что российские спортсмены будут бойкотировать открытие Олимпиады. «Не могу сказать, зачем отдельным российским СМИ понадобилось публиковать сегодня откровенную ложь по поводу «бойкота» церемонии открытия... Наша делегация обязательно примет участие в церемонии открытия», - сказал он.

Согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийские спортсмены из России подпишут документ, содержащий требования не использовать символику России на форме и даже в соцсетях на период проведения Олимпиады. Им разрешено выступать под олимпийским флагом и гимном и под общим названием Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет России), разрешается использование только аббревиатур OAR или кириллической ОСР.

Zasport показала эскизы «нейтральной» формы для российских олимпийцев