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АФК «Система» и «Ростех» завершили создание СП в области электроники

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Совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха» уже создано, в него вошли 22 микроэлектронных предприятия. Об этом заявил основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков на инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

В частности, со стороны «Системы» в СП вошло семь предприятий, а со стороны «Ростеха» - 15. Создание предприятия завершено, остались технические процедуры, уточнил Евтушенков.

Осенью 2016 г. стало известно, что «Ростех» и АФК «Система» обсуждают объединение активов в микроэлектронике и производстве электронного оборудования. Кроме того, в нем может появиться третий партнер - не государственный, а частный, рассказывал Евтушенков ранее. В свою очередь гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что АФК «Система» хочет получить контроль в этом предприятии.

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Технологии
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Сбербанк собирается закрыть сделку по созданию СП с «Яндексом» в марте

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Сбербанк собирается закрыть сделку по созданию совместного предприятия с «Яндексом» уже в марте 2018 г. Об этом заявил в кулуарах инвестиционного форума в Сочи президент банка Герман Греф, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что в марте месяце мы объявим о завершении этой сделки», – сказал он. По его словам, Сбербанк рассчитывает на базе «Яндекс.Маркета» создать самый большой электронный ритейлер в России.

Инвестиции Сбербанка в СП оцениваются в 30 млрд руб. Ранее сообщалось, что в целом инвестиции стороны в предприятие составят 60 млрд руб. без учета будущей синергии. После закрытия сделки Сбербанк и «Яндекс» будут иметь равные доли в СП. До 10% акций созданной компании направят на формирование опционного фонда для сотрудников «Яндекс.Маркета».

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Бизнес
Новости

«Саратовские авиалинии» возобновят 16 февраля эксплуатацию Ан-148

Ведомости
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«Саратовские авиалинии» с 16 февраля возобновят эксплуатацию пассажирских самолетов Ан-148. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

«Саратовские авиалинии» после внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпании возобновляют полеты на этом типе ВС по текущему расписанию с усиленным экипажем, в состав которого будет входить пилот-инструктор», – уточняется в пресс-релизе.

В компании отметили, что входящие в авиапарк самолеты соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации.

Пассажирский самолет Ан-148 с регистрационным номером RA-61704 разбился в Подмосковье 11 февраля. Самолет следовал рейсом Москва – Орск. Он потерпел крушение через 4 минуты после взлета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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Бизнес
Новости

«Энел Россия» построит в Ростовской области ветропарк за 132 млн евро

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«Энел Россия» собирается построить в Азовском районе Ростовской области ветропарк. Инвестиции в проект составят 132 млн евро, передает «РИА Новости».

Ветропарк площадью 133 га будет находиться на территории бывшей игорной зоны «Азов-сити». Проектная мощность – более 90 МВт. Ветропарк сможет генерировать приблизительно 300 ГВт ч ежегодно.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта на полях инвестиционного форума в Сочи подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

«Это новая для региона отрасль с большим инвестиционным потенциалом. Для строительства ветропарков в Донском регионе имеются все условия», – отметил Голубев.

Локализацией оборудования для ветропарка займется Siemens Gamesa. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 г.

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Бизнес
Новости

МАК смог получить данные с речевого самописца разбившегося Ан-148

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Комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось снять данные с речевого регистратора разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолета Ан-148, сообщил сегодня МАК. 13 февраля комиссия сообщила, что регистратор значительно поврежден.

«После установки носителя информации в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено копирование информации бортового звукового регистратора. Запись аварийного полета имеется. Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных», - сообщил МАК.

После расшифровки данных параметрического регистратора накануне комиссия МАК установила, что при взлете не был включен обогрев всех трех приемников полного давления (ППД), что, вероятно, привело к их обледенению. Это привело к неверным показаниям скорости самолета, ставшим фактором катастрофы.

Самолет Ан-148-100В регистрационный номер RA-61704 «Саратовских авиалиний» рейсом Москва – Орск из аэропорта «Домодедово» разбился 11 февраля днем через несколько минут после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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Бизнес
Новости

Медведев видит будущее страны не в гаджетах, а в инфраструктуре

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что будущее России не в гаджетах и цифровизации, а в развитии инфраструктуры. При этом сфера цифровых технологий, телекоммуникаций также важна, передает «РИА «Новости».

«Каждый из нас может взять в руку сейчас телефон и поговорить с Хабаровском или с Владивостоком, но этого мало», - отметил Медведев. Людям «необходимо перемещаться, ездить по дорогам, по железным дорогам, летать самолетами», сказал он в ходе круглого стола на Российском инвестфоруме в Сочи.

Цифровой мир не может заменить реальный, а «реальный мир — это инфраструктура для нашей страны», сказал он.

Чему радуются чиновники и бизнесмены на форуме в Сочи

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Экономика
Новости

Новак дал годовой прогноз цен на нефть в пределах $50–70 за баррель

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Цены на нефть будут колебаться в пределах $50-70 за баррель в 2018 г. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» министр энергетики России Александр Новак на инвестиционном форуме в Сочи.

«Я не вижу ничего особенного в том, что цены достигли 70 (долларов за баррель. — Прим. "Ведомостей"), сейчас несколько снизились. Волатильность на рынке всегда была, есть и будет», - сказал Новак. По его словам, ситуация на рынке изменилась и отличается от той, которая была год-два назад. Идет процесс стабилизации, добавил он. Кроме того, снижаются излишки нефти на рынке – из 340 млн баррелей осталось около 100 млн, говорит Новак.

Ранее Новак заявил, что вряд ли цены на углеводороды вернутся к тем уровням, которые были в 2012–2013 гг. В ближайшие 20 лет нужно будет увеличить добычу на 20 млн баррелей в сутки для компенсации выпадающей добычи и еще на 10 млн баррелей в сутки, чтобы соответствовать росту спроса на нефть.

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Бизнес
Новости

После акционирования часть акций «Крымэнерго» передадут «Россетям»

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После акционирования «Крымэнерго» часть акций компании власти передадут «Россетям», передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Аксенова.

«По "Крымэнерго" мы с "Россетями" совместно работаем, будет сформировано акционерное общество», - отметил он на Российском инвестфоруме в Сочи. По его словам, «Крымэнерго» переведут «по формам хозяйствования из ГУПа в акционерное общество».

Аксенов не раскрыл размер пакета акций будущего АО «Крымэнерго», который планируется передать «Россетям». По его словам, процентное соотношение будет определено только после полной оценки имущества ГУП.

«Россети» готовы вложить деньги в «Крымэнерго», чтобы сделать компанию современной, отметил глава Крыма.

«Крымэнерго» на данный момент является крупнейшей энергокомпанией полуострова. Она была создана 11 апреля 2014 г. для стабильного функционирования энергосистемы Крыма.

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Экономика
Новости

Минфин освободит физлиц от НДФЛ с курсовой разницы по операциям с госевробондами

Ведомости
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Министерство финансов России готовит законопроект, который отменит НДФЛ с доходов от курсовой разницы при совершении операций с государственными евробондами. Об этом заявил заместитель министра финансов России Илья Трунин, передает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает учет для целей расчета налоговой базы по налогу на доходы физлиц по государственным облигациям России, номинированным в иностранной валюте, исходя из курса на дату приобретения для всех облигаций, эмитированных после 1 января 2018 г., сказал Трунин.

Если сейчас кто-то покупает бумаги на $100 и продает их за $100, то у него не возникает дохода, но если курс за этот период вырос, то появляется рублевый доход, и наоборот - если курс упал, то даже при наличии фактического дохода в валюте для целей налогообложения дохода не возникает, объяснил Трунин. «Если мы фиксируем курс, то просто приравниваем эти облигации к иностранным, потому что когда мы покупаем иностранные облигации, курсовая разница не учитывается», - добавил он.

Эта мера повысит привлекательность государственных ценных бумаг, отмечает «Интерфакс». Она будет действовать только для физических лиц.

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Новости

В России ужесточили правила прохождения техосмотра

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Правительство внесло изменения в правила проведения техосмотра транспортных средств. Копия постановления опубликована на официальном портале правовой информации.

Согласно документу вводится запрет на эксплуатацию автомобиля с повреждением усилителя руля. Запрещается демонтаж стеклоочистителей и стеклоомывателей, установленных производителем. Новыми правилами также вводится запрет на установку бесцветных или окрашенных оптических деталей, наклеивание пленки на фары.

Использование шипованной резины допускается одновременно только на четырех колесах. Помимо этого протектор шин должен быть одинаковым на всех колесах машины. Автомобиль в обязательном порядке должен быть укомплектован аварийным знаком остановки, аптечкой и исправным огнетушителем.

25 января газета «Коммерсантъ» писала, что Минэкономразвития подготовило поправки, касающиеся проведения техосмотра. В частности, предлагается ввести административный штраф за управление автомобилем, техосмотр которого не был проведен. Штраф предлагается установить в размере 800 руб.

Самые надежные и проблемные подержанные автомобили

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Бизнес
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Медведев рассказал о стремлении США вытеснить российские компании с европейского рынка

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о стремлении властей США вытеснить с европейского рынка российские компании. Для этого, по его словам, Белый дом составляет различные списки, передает «Интерфакс».

По мнению Медведева, США хотят «продвинуть свои компании на европейский рынок». При этом между Европой и США «сейчас не лучший период отношений», добавил он. В качестве примера Медведев привел проект строительства газопровода «Северный поток - 2».

«Американцы напрямую... борются с нашим "Северным потоком"... по вполне простым, прозаическим причинам - они хотят продвинуть свой сжиженный природный газ на европейский рынок и постараться вывести нас из игры», - пояснил премьер.

Медведев назвал «кремлевский доклад» внутриамериканской проблемой, результатом борьбы американской элиты с президентом Дональдом Трампом. «Это проблема сведения счетов между демократами и республиканцами», - добавил он.

Первый год Дональда Трампа в графиках и цифрах

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Экономика
Новости

Предправления ПФР предложил создать корпоративную пенсионную систему

Ведомости
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В России стоит создать корпоративную пенсионную систему вместо накопительного элемента пенсии. Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на инвестиционном форуме в Сочи, передает «РИА Новости».

Концепция индивидуального пенсионного капитала должна перерасти в корпоративную историю, считает Дроздов. Эта корпоративная пенсионная система должна обеспечивать взаимодействие между работодателем, работником и государством, продолжает он: «На основе этого может быть принято решение о взносах в эту систему и ее основные параметры».

В конце 2017 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании. Из них следует, что мораторий на перечисление пенсионных накоплений продлен до 2020 г. Его продление позволит уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 551,3 млрд руб., отмечалось в пояснительной записке.

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