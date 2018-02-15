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АФК «Система» и «Ростех» завершили создание СП в области электроники

Совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха» уже создано, в него вошли 22 микроэлектронных предприятия. Об этом заявил основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков на инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

В частности, со стороны «Системы» в СП вошло семь предприятий, а со стороны «Ростеха» - 15. Создание предприятия завершено, остались технические процедуры, уточнил Евтушенков.

Осенью 2016 г. стало известно, что «Ростех» и АФК «Система» обсуждают объединение активов в микроэлектронике и производстве электронного оборудования. Кроме того, в нем может появиться третий партнер - не государственный, а частный, рассказывал Евтушенков ранее. В свою очередь гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что АФК «Система» хочет получить контроль в этом предприятии.