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Евразийская экономическая комиссия считает нарушением запрет России на ввоз молока из Белоруссии

Введение ограничений на поставку белорусского молока в Россию грубо нарушает положение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Никто не имеет права игнорировать решение комиссии, заявил Сидорский, слова которого приводятся на сайте посольства Белоруссии в России. Он пояснил, что ограничение поставок, согласно положению ЕЭК, возможно только в случае возникновения в стране опасных болезней, общих для человека и животных.

ЕЭК предложила представителям России и Белоруссии 26-27 февраля провести консультации на площадке комиссии. Минсельхозу России и Россельхознадзору направлены телеграммы, в которых предлагается не вводить ограничения до консультаций.

Россельхознадзор с 26 февраля временно запрещает ввоз из Белоруссии молока и сливок наливом, а также в сухом виде. Причина запрета – нарушения при поставке молочной продукции. Россельхознадзор указывает, что ограничения будут действовать «до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции».