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Intesa Sanpaolo назвала условие для участия в проекте «Северный поток – 2»

Итальянская финансовая группа Intesa Sanpaolo готова принять участие в финансировании проекта «Северный поток – 2», но только если не помешают санкции. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил председатель совета директоров банка «Интеза» (входит в состав группы) Антонио Фаллико.

«Мы ждем решение Европейской комиссии по этому поводу. Пока оно по разным причинам не принято. Если решение будет положительным (имеется в виду нераспространение санкций на этот проект), Intesa Sanpaolo готова в нем участвовать», – сказал Фаллико. Решение ожидается после выборов президента России.

По мнению Фаллико, распространение санкций на «Северный поток – 2» повредит не только России, но и Европе. «Если "Северный поток – 2" по американским санкциям будет заблокирован, экономика ЕС понесет большие потери», – считает он.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером оператора «Северного потока – 2» - Nord Stream 2 AG является «Газпром». Строительство газопровода планируется начать в 2018 г.

В конце января Nord Stream 2 AG сообщила, что получила разрешение от Германии на строительство и эксплуатацию газопровода. Отмечалось, что переговоры с другими четырьмя странами (Россия, Финляндия, Швеция и Дания) идут по плану.