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Минтранс предложил уравнять тарифы аэропортов для российских и иностранных авиакомпаний

Министерство транспорта планирует уравнять тарифы аэропортов на обслуживание российских и иностранных авиакомпаний, сообщил «Интерфаксу» источник в авиаотрасли и подтвердили в Минтрансе.

«Согласно действующей нормативной правовой базе тарифы аэропортов для иностранных авиакомпаний значительно превышают сборы для российских перевозчиков. Минтранс планирует в ближайшее время выпустить акт, который уравняет эти условия», – рассказал источник.

В Минтрансе агентству подтвердили, что соответствующий проект указа уже подготовлен и сейчас проходит процедуру общественного обсуждения. «Основная задача разрабатываемых изменений – унифицировать правила формирования и взимания сборов», – указывают в министерстве.

Речь идет о проекте нового указа, а не об изменениях в действующий приказ № 241 об аэронавигационных и аэропортовых сборах.

Ранее в аэропорту «Домодедово» жаловались на то, что российские авиакомпании приносят аэропортам значительно меньше дохода по сравнению с иностранными. Это не совсем добросовестная конкуренция, подчеркивал топ-менеджмент московского аэропорта.

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