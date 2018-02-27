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ФАС проверяет «Шереметьево» на нарушение конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит выездные проверки по признакам антиконкурентного соглашения, связанного с перевозкой грузов в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает ФАС в своем Telegram-канале.

В частности, служба проверяет не только управляющую компанию аэропорта, но и ООО «Москва Карго» – эта компания занимается наземным обслуживанием грузовых и почтовых перевозок в «Шереметьево».

«Обе компании подозреваются в воспрепятствовании проведению проверки», – отмечает ФАС. В первой компании представитель отключил компьютер, во второй отключены сетевые диски и отсутствует доступ к почте сотрудников.

Представитель службы безопасности «Шереметьево» сообщил, что получил приказ руководства не предоставлять доступ к информации и документам сотрудникам ФАС России, уточняет антимонопольная служба.

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