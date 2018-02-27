«Шереметьево» начало проверку после сообщения ФАС о помешавших проверке сотрудниках
Управляющая компания аэропорта «Шереметьево» взаимодействует с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), которая проводит проверку. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе «Шереметьево».
АО ≪Международный аэропорт Шереметьево≫ и его дочерняя компания ≪Москва Карго≫ (занимается наземным обслуживанием грузовых и почтовых перевозок в этом аэропорту) предоставили полный доступ к документации и информационным ресурсам проверяющим сотрудникам ФАС, говорится в сообщении аэропорта. Кроме того, администрация «Шереметьево» проводит проверку возможных фактов, которые могли привести к затруднению работы ФАС. В случае подтверждения фактов к сотрудникам будут применены меры соответствующего воздействия, отмечает «Шереметьево». Однако какие именно – аэропорт не уточняет.
Ранее ФАС сообщила, что проводит выездную проверку по признакам антиконкурентного соглашения, связанного с перевозкой грузов в московском аэропорту «Шереметьево». При этом АО ≪Международный аэропорт Шереметьево≫ и ООО ≪Москва Карго≫ препятствуют этому, отметила ФАС. В первой компании представитель отключил компьютер, во второй отсутствует доступ к почте сотрудников и сетевым дискам. Представитель службы безопасности «Шереметьево» сказал, что получил приказ руководства не предоставлять доступ к информации и документам сотрудникам ФАС России, отметила служба.
Позже ФАС написала, что «Шереметьево» предоставило доступ к нужным документам. «Факта уже совершенного правонарушения это не отменяет», – говорится в сообщении службы.